İki devden önemli bir işbirliği

ZİRAAT Bankası ile Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu Türk Hava Yolları'nın iştiraki TKPAY (Türk Hava Yolları Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.) önemli bir işbirliğine imza attı. Bu kapsamda Ziraat Bankası'nın altyapısı ile TKPAY Cüzdan'a entegre olarak çalışan TKPAY ön ödemeli kart, kullanıcılarına sunuldu. Vatandaşlar TKPAY Cüzdan ile kimlik doğrulama işlemini tamamladıktan sonra dijital ön ödemeli kartlarını anında kullanmaya başlayabiliyor, Türkiye'deki POS'larda karekodla ödeme ve 20 binin üzerindeki Ziraat Bankası ve TAM ATM'lerinden ücretsiz para çekme ve para yatırma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Mevcut durumda dijital kart olarak sunulan TKPAY ön ödemeli kartın çok yakında fiziki kart olarak da müşterilerin hizmetine sunulması hedefleniyor. Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Murat Şeker, "Yerli ve millî bir finansal teknoloji ürününün Türk Hava Yolları ve Ziraat Bankası'nın ortak gücüyle dünyaya açılması hem kurumlarımızın hem de ülkemizin rekabetçiliğine katkı sağlayacaktır. Bu iş birliği ile misafirlerimizin dijital ihtiyaçlarına tek noktadan yanıt verebilmek ve seyahatleri boyunca kesintisiz bir ödeme deneyimi sunmak amacıyla TKPAY ön ödemeli kartı sunuyoruz. Ziraat Bankası ile stratejik iş birliğimizin ilk adımı olan bu projenin gelecekte seyahat sektörü kapsamında finansal teknolojiler için yeni hizmet modellerinin de önünü açacağına inanıyoruz'' dedi. Ziraat Bankası Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık ise, "Proje, Bankamızın paylaşım ve ekosistem odaklı büyüme stratejisinin önemli bir çıktısı olup, finansal teknoloji alanında da daha fazlasını sunma hedefimizin somut bir yansımasıdır" diye konuştu.

