İki ilde acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de

Muğla ve Edirne'de kurulacak enerji iletim hatları kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

İKİ KRİTİK ENERJİ HATTI PROJESİ KAPSAMA ALINDI

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bağlantı anlaşması çerçevesinde hayata geçirilecek "400 kV R24-Edirne RES TM-Saros Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi" ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'a ait "154 kV (Muğla Güney-Dalaman) Beş. N.-Köyceğiz Enerji İletim Hattı Projesi" için belirlenen güzergahlardaki taşınmazlar kamulaştırma kapsamına alındı.

DİREK YERLERİ SATIN ALINACAK, HATLAR İÇİN İRTİFAK KURULACAK

Karar kapsamında, söz konusu projelerin geçtiği alanlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde kamulaştırılacak. İletkenlerin güvenli şekilde taşınabilmesi için gerekli olan hat koridorlarında ise irtifak hakkı tesis edilecek.

SÜRECİ TEİAŞ YÜRÜTECEK

Acele kamulaştırma işlemlerinin, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği belirtildi.