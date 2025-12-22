Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İki kırtasiye ürününe toplatma kararı
Giriş Tarihi: 22.12.2025 16:45 Son Güncelleme: 22.12.2025 17:04

İki kırtasiye ürününe toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürün listesine iki adet kırtasiye malzemesi ekledi. Her iki ürünün de piyasaya arzı yasaklanırken ürünlerin markaları Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) internet sitesinde yayımlandı.

İki kırtasiye ürününe toplatma kararı
  • ABONE OL

Ticaret Bakanlığı, gerçekleştirdiği denetimler kapsamında sağlığa yönelik tehdit oluşturabilecek iki kırtasiye ürününü Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden açıkladı.

Tüketiciler açısından risk oluşturan ürünlerin açıklandığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nda bu kez çocuk sağlığını tehdit eden iki kırtasiye ürünü olduğu görüldü. Ürünlerin güvenik standardını karşılamadığı ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, güvensiz olarak tespit edilen kırtasiye ürünlerinde, boğulmaya neden olabilecek küçük parçalar oluştuğu belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İki kırtasiye ürününe toplatma kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz