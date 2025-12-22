İki kırtasiye ürününe toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, gerçekleştirdiği denetimler kapsamında sağlığa yönelik tehdit oluşturabilecek iki kırtasiye ürününü Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden açıkladı.

Tüketiciler açısından risk oluşturan ürünlerin açıklandığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nda bu kez çocuk sağlığını tehdit eden iki kırtasiye ürünü olduğu görüldü. Ürünlerin güvenik standardını karşılamadığı ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, güvensiz olarak tespit edilen kırtasiye ürünlerinde, boğulmaya neden olabilecek küçük parçalar oluştuğu belirtildi.