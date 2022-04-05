İki yılda yüzde 700 büyüyen Züber’e yatırım geldi

KISA süre içerisinde Türkiye geneline ulaşan, 30 bini aşkın satış noktasında yer alan, geçtiğimiz iki yılda yüzde 700 büyüyen yeni nesil atıştırmalık markası Züber'e (Alterna Gıda) girişim sermayesi şirketi Turkven'in danışmanlığını yaptığı uluslararası yatırımcılar ortak oldu. Turkven bu ortaklıkla Türkiye'de sağlıklı atıştırmalık kategorisinin kurucusu Züber'i globalleşme yolculuğunda destekleyecek.Züber markasının yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Nailcan Kurt, "Turkven ortaklığı, küresel sermayenin önemli yatırımcıları tarafından şirketimizin başarısının tescil edilmesi anlamına geliyor. Turkven'in tecrübesi ile şirket vizyonumuzu birleştirerek, Züber markasının, Türkiye topraklarında üretilen doğal ürünlerin üstünlüğünü kullanarak dünya çapında bir FMCG markasına dönüşmesini hedefliyoruz" dedi. Züber markasıyla global pazarlarda güçlü bir oyuncu haline gelmeyi hedeflediklerini belirten Kurt, "Bu konudaki başarımızla ülkemizdeki üreticilere ilham kaynağı olmak ve örnek bir iş modeli ile ülke ekonomisine katkımızı arttırmak istiyoruz. Turkven, perakende ve tüketici markalarındaki tecrübesi, köklü geçmişi ve marka sahibi girişimcilere verdiği destek ile bize çok uygun bir ortak" diye konuştu. İşlemin Rekabet Kurumu ve ilgili diğer ön koşulların gerçekleşmesinin ardından tamamlanacağını belirten Turkven'in üst düzey yöneticilerinden Selin Dilmener Göral ise şöyle konuştu: "Sürdürülebilirlik ve sağlıklı beslenmenin önemi konusundaki tüketici farkındalığı hızlanarak artıyor. Bunu ülkemizde de gözlemlemeye başladık. Tüketiciler bir müşteri vaadi ve hayat görüşü olan yeni nesil markalara yöneliyor. Bu konuda ülkemizde öncü olan ve kısa zamanda kategorisinin açık ara liderliğine yükselen Züber'i beğeniyle takip ediyorduk. Züber'in başarı hikâyesine ortak olmaktan heyecan duyuyoruz."