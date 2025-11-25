İkinci el arabada yıl sonu fırsatı! 0’daki indirimler fiyatları aşağı çekti

Altın yatırımcıları başta olmak üzere birikimini değerlendirmek isteyenler ikinci el arabalarda son durumu araştırmaya başladı. Sarı metaldeki durgunluğun yanı sıra sıfır otomobil fiyatlarında yapılan kampanyalar, ikinci el otomobil piyasasına olumlu yansıdı. Otomotiv piyasaları uzmanı Göksel Erkoyuncu, yıl sonuna bir ay kala piyasada yaşanan hareketliliği değerlendirdi.
1-2 MİLYONLUK ARAÇLARA YOĞUN TALEP VAR
A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın sorularına cevap veren Göksel Erkoyuncu, artan sıfır araç kampanyalarının ikinci el piyasasını doğrudan şekillendirdiğini vurguladı. Sıfır ile ikinci el arasındaki fiyat entegrasyonuna dikkat çeken Erkoyuncu, 1-2 milyon TL bandındaki yoğunluğa işaret ederek, özellikle yüksek model ve düşük kilometreli araçlarda önemli bir alım fırsatı doğduğunu belirtti.
İKİNCİ EL OTOMOBİLDE FIRSAT VAR
Sıfır otomobillerde yaşanan indirimlerin ve filo satışlarının piyasayı canlandırdığını söyleyen uzman isim sıfır otomobillerde yaşanan düşüşlerin ikinci el fiyatlarını da aşağı çektiğini söyledi.
İkinci el araçlar ile sıfır araçlar arasında oluşan fiyat makasının ikinci eli cazip hale getirdiğini söyleyen Erkoyuncu, "Kampanya ve indirim konuşmaları diğer tarafı unutturabiliyor, ikinci elde araştırma yapmayı ihmal etmeyin." dedi.
İKİNCİ ELİ SIFIRA YAKIN BİR RAKAMDA SATAMAZSINIZ
Uzman isim aracını satacaklara da önemli uyarılarda bulundu. Erkoyuncu, "Sıfır 10 lira olan bir arabaya kalkıp 9 veya 8 deme imkanınız yok. Piyasaya uymazsanız aracınızı satamazsınız" diye konuştu.