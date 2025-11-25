İkinci el arabada yıl sonu fırsatı! 0’daki indirimler fiyatları aşağı çekti

1-2 MİLYONLUK ARAÇLARA YOĞUN TALEP VAR

A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın sorularına cevap veren Göksel Erkoyuncu, artan sıfır araç kampanyalarının ikinci el piyasasını doğrudan şekillendirdiğini vurguladı. Sıfır ile ikinci el arasındaki fiyat entegrasyonuna dikkat çeken Erkoyuncu, 1-2 milyon TL bandındaki yoğunluğa işaret ederek, özellikle yüksek model ve düşük kilometreli araçlarda önemli bir alım fırsatı doğduğunu belirtti.