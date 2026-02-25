Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İkinci el araçta kilometre oyunu bozuldu
Giriş Tarihi: 25.02.2026

İkinci el araçta kilometre oyunu bozuldu

İkinci el araçta kilometre oyunu bozuldu
  • ABONE OL
PTT A.Ş. ile Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre sıfırlanması veya düşürülmesi sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten 16 milyonu aşkın kişi yararlandı. 2017 yılında Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT arasında "Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol" imzalandı. İki kurum tarafından paylaşılan verilere, şirketin hizmete sunduğu uygulamalar üzerinden aracın plaka veya şasi numarası girilerek ulaşılabiliyor. Hizmet, araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometrelerin en güvenilir ve doğru şekilde öğrenilebilmesine olanak sağlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların, PTT'nin bu hizmetinden yararlanarak aracın gerçek kilometresini öğrenebileceğine dikkati çekti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İkinci el araçta kilometre oyunu bozuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz