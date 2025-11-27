İkinci el elektronik pazarını dönüştürecek

Yenilenmiş elektronik ürün marketi Easy- Cep, Oleka Capital, RePie Portföy ve Ziraat Portföy katılımıyla 45 milyon dolar yatırım aldı. Son 3 yılda 15 kat büyüyen şirket, Türkiye'de ikinci el cep telefonu piyasasını dönüştürmeye ve tabletten bilgisayara, akıllı ev aletlerinden oyun konsollarına uzanan elektronik ürünleri yenilemeye odaklanacak. Yatırımı değerlendiren EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO'su Mehmet Akif Özdemir, "Önceliğimiz, öncüsü olduğumuz yenilenmiş elektronik ürün pazarında müşteri deneyimini çok daha yüksek bir seviyeye taşımak olacak. Büyümemizi hızlandırmak üzere de çok iyi bir konumdayız. Bayi ağımızla ikinci el cep telefonu piyasasında başlattığımız dönüşümü daha da ileri taşıyacağız" dedi