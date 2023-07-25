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Giriş Tarihi: 26.7.2023

İkinci elde fahiş fiyata 35.4 milyon TL ceza

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
İkinci elde fahiş fiyata 35.4 milyon TL ceza
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el araçların üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilan yoluyla pazarlanmasına yönelik kısıtlamaya aykırı ilan verenler hakkında 35 milyon 447 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Bolat, İkinci El Motorlu Kara Katışlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'in "6 ay 6 bin kilometre" düzenlemesi uyarınca 51 milyon 920 bin lira idari para cezası uygulandığını belirterek, "Aynı yönetmelikte yapılan değişiklikle sıfır taşıta ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunanların ikinci el yetki belgesinin iptal edilebilmesine yönelik düzenleme yapılmış olup, bu düzenleme kapsamında 14 yetkili bayiye 66 milyon 879 bin lira idari para cezası uygulanmış ve bu bayilerden 9'unun yetki belgesi iptal edilmiştir. Böylece, 2023 yılında otomotiv sektöründe haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında 118.8 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır" bilgisi verildi. İkinci el araçların, ilan yoluyla üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde pazarlanmasına kısıtlama getirildiğini anımsatan Bolat, "Düzenlemeye aykırılık teşkil eden ilan sayısı 3 bin 217'ye düşmüştür" dedi.
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İkinci elde fahiş fiyata 35.4 milyon TL ceza
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