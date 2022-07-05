İklim Değişikliği Başkanı’ndan Karapınar GES’e büyük övgü

Yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin en önemli oyuncularından biri olan Kalyon Enerji'nin Konya'da kurduğu Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES), 5 Temmuz Salı günü önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma, İngiliz Devleti'nin ihracat kredi ajansı UK Export Finance'in (UKEF) bugüne kadar sürdürülebilirlik konusunda en büyük proje finansmanı sağladığı santrali ziyaret etti. Sharma'ya Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu eşlik etti. Yetkililerden santral hakkında bilgi alan Alok Sharma, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bugün burada olmaktan ve tamamlandığında Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi tesisi olacak; aynı zamanda 2 milyon haneye temiz elektrik enerjisi sağlayacak eşsiz santrali yerinde görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu tesis hem temiz enerjinin geleceğinin hem de Birleşik Krallık ve Türkiye iş birliğinde, Birleşik Krallık'ın 217 milyon sterlin ile bugüne kadar ülke dışında bir güneş enerjisi projesine sağladığı en büyük finansman garantisinin sembolü niteliğindedir." Cemal Kalyoncu ise İngiliz Hükümeti'nin bugüne kadar sürdürülebilirlik konusunda en büyük proje finansmanını Kalyon Karapınar GES'e sağlamasının, salgın sebebiyle küresel düzeyde piyasaların zorlandığı bir süreçte bile Türkiye'ye ve Kalyon Holding'in sürdürülebilir finansal yapısına duyulan güvene işaret ettiğine dikkat çekti. Cemal Kalyoncu ayrıca, "İklim değişikliği çağımızın belirleyici zorluğu olduğu için, dünyayı sürdürülebilir bir yeşil ekonomiye dönüştürme çabalarımıza devam edeceğiz" dedi.İşletmeye alınan 900 MW panel kurulu gücü ile Avrupa'nın en büyük güneş enerji santrali unvanına da sahip olan Karapınar GES'in 12 yıl vadeli toplam 812 milyon dolarlık finansmanın imza töreni geçtiğimiz aylarda İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Yerli ve milliğiyle de enerjide dışa bağımlılığın azaltılması yönündeki önemli atılımların başını çeken proje, Türkiye'ye yıllık 400 milyon dolar tutarında döviz ikâmesi sağlamaya başladı. Karapınar GES'in güneş panelleri de yine bir Kalyon Enerji şirketi olan Kalyon PV tarafından üretilip temin ediliyor.19 Ağustos 2020'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, Ankara'da Kalyon Güneş Teknolojileri fabrikalarını açtıklarını hatırlatan Cemal Kalyoncu; aynı gün Konya'da Karapınar GES'in ilk panel montajına başladıklarını aktardı. Kalyoncu, "Aradan geçen sadece 23 ay gibi kısa bir sürede geldiğimiz noktada santralin şimdiden 900 MW'ı işletmeye alınmış durumda. Ayrıca fabrikamızın üretim kapasitesini 1000 MW'a çıkartarak, santralimizin tam kapasiteyle faaliyete geçme tarihini bir yıl öne çektik. Dolayısıyla 1 milyar dolar yatırım bedeli bulunan santralimiz, 2022'nin sonunda 1350 MW'lik kurulu gücü ile tam kapasiteye erişecek" dedi.20 milyon metrekare, yani 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki tek bir alana kurulu olan Karapınar GES tamamlandığında, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali olmasının yanında dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santralleri arasında yer alacak. "Santralde kullanılan panellerin tamamının, dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası olan Kalyon PV tarafından yüzde 80 yerlilikle üretilmesinden büyük gurur duyuyoruz" diyen Kalyoncu, tam kapasiteye ulaştıklarında Türkiye'nin güneş enerjisinin yenilenebilir enerjideki payını yüzde 20 oranında artıracaklarının altını çizdi.