İklim krizi için küresel işbirliği

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kopenhag İklim Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen "Dayanıklılığın Artırılması ve Uyumun Hızlandırılması" oturumunda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin artık geleceğe ilişkin bir senaryo olmadığının altını çizerken, günlük yaşamı, üretim sistemlerini, altyapıyı ve doğal ekosistemi doğrudan etkileyen küresel bir gerçeklik olduğunu söyledi. Bakan Kurum, Ulusal Uyum Planları'nın uygulanmasını hızlandırmanın önemli olduğuna dikkat çekerek, "Bugün artık temel ihtiyaç yeni çerçeveler oluşturmak değil; mevcut hedefleri hızla uygulamaya geçirmek ve somut sonuç üretmektir. Burada bir parantez açmak istiyorum. Farkındalığı da hep birlikte arttırmalıyız. Bence en önemli araç o. Bu farkındalık arttıkça hükümetler, ülkeler bu talebe karşı kayıtsız kalamayacaklar.

Burada 3 öncelik öne çıkıyor. Uyum hedeflerinin etkin uygulanması, uyum finansmanının güçlendirilmesi ve tüm paydaşlar arasında daha güçlü iş birliği mekanizması. Çünkü iklim değişikliğine uyum artık yalnızca iklim politikalarını değil; kalkınma politikalarını, ekonomik planlamayı ve toplumsal dirençliliği de merkezine alıyor. COP31 Başkanlığı olarak yaklaşımımız nettir. Küresel hedeflerin artık ulusal eyleme dönüştürülmesi en büyük beklentilerimizden biridir. O yüzden 'Uygulama COP'u diyoruz" dedi. Bakan Kurum, "Küresel Uygulama Hızlandırıcısı konusunda Brezilya ve Avustralya ile verimli çalışmalar yürütüyoruz. Oradaki tecrübeleri ve birikimi COP31'e aktararak süreci birlikte yürütmek gerektiğini düşünüyoruz. Hakikaten 'uygulama' dediğimiz konsepte çok farklı ve yenilikçi bir yaklaşım getiren Hızlandırıcı, önceliklendirilen çözüm alanları ile sahayı birleştirecek. Eylem Ajandası ile de belirli noktalarda bağlantı kuracak. Paris Anlaşması'nın başarısının hem müzakerelerde alınan kararlara hem de bunları ulusal politikalarımıza tercüme etme kararlılığımıza bağlı olduğunu unutmamak gerek" diye konuştu. Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda da Kopenhag'daki temaslarda küresel işbirliği imkânlarını değerlendirdiklerini belirtti.