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Giriş Tarihi: 16.4.2024 11:43

İletişim Başkanlığından Bakan Şimşek haberlerine yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bakan Mehmet Şimşek ile alakalı çıkan “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü” iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

İletişim Başkanlığından Bakan Şimşek haberlerine yanıt

İletişim Başkanlığı, Bakan Mehmet Şimşek hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yaptığı açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü" iddiası doğru değildir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır.

Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir."

İletişim Başkanlığı, Bakan Mehmet Şimşek hakkında çıkan iddiaları yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yaptığı açıklama şöyle: "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü" iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır. Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir."

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İletişim Başkanlığından Bakan Şimşek haberlerine yanıt
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