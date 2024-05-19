Ilısu Barajı’ndan ülke ekonomisine 31 milyar liralık katkı

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Fırat Nehri'nden sonra en büyük hidroelektrik potansiyeline sahip ve Dicle Nehri üzerinde elektrik üretimi için inşa edilen Ilısu Barajı ve HES, kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin en büyük 4'üncü santrali, dolgu hacmi bakımından ise 2'nci büyük barajı konumunda bulunuyor.

Temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 2 bin 327 metre kret uzunluğuna sahip olan Ilısu Barajı, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi, gövde uzunluğu ve beton yüzey alanı bakımından dünyada birinci sırada yer alıyor.

Ilısu Barajı, 10,6 milyar metreküplük depolama kapasitesiyle Atatürk ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin 3'üncü en büyük depolama hacmine sahip barajı konumunda yer alıyor.

İlk elektrik üretimine 19 Mayıs 2020'de başlayan tesis, aradan geçen 4 yılda toplam 9,7 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülke ekonomisine 31 milyar liralık katkı sağladı.