İlk çeyrekte rekor ihracat

Türkiye'nin ihracatı martta 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Martta ihracatta, geçen yılın aynı ayına kıyasla, takvim etkisiyle yüzde 4.1'lik gerileme gerçekleşse de tarihin en yüksek üçüncü mart ayı ihracatına ulaşıldı. Mart ayı ihracat rakamı, ocaktaki 20 milyar dolar ve şubattaki 21.1 milyar doların üzerinde gerçekleşerek aylık artışın devam ettiğini gösterdi. Ocak-Mart dönemindeki ihracatta ise 63.7 milyar dolarla tüm zamanların ilk çeyrek rekoru kırıldı. 12 aylık ihracat yüzde 0.8 artarak 257 milyar 678 milyon dolar oldu.İlk çeyrekte ithalat yüzde 12.6 azalarak 84.1 milyar dolara, dış ticaret açığı yüzde 41.2 azalarak 20.5 milyar dolara indi. Böylece, Mayıs 2023'te 122.2 milyar dolara yükselmiş olan 12 aylık yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, 10 ay sonunda Mart 2024'te 92 milyar dolara geriledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 Mayıs ayında 60.1 milyar dolar olan, 2024'ün şubatında ise 37.5 milyar dolara inen yıllık cari açığın, martta 32 milyar dolara gerileyeceği belirterek, "Üretim ve ihracattaki yerli katma değeri artırıp, ithalata olan bağımlılığı azaltacak ve katma değeri yüksek, sürdürülebilir ihracat artışını sağlayacak politikalar ile firmalarımızı destekliyoruz" dedi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da martta dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.3 azalışla 7.5 milyar dolara gerilediği, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 75'e yükseldiği aktarıldı.Bu yılın mart ayında TL ile ihracat yapılan ülke sayısı 166, TL ile ihracat yapan firma sayısı 37 bin 929 olarak kayıtlara geçti. TL ile yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47.7 artış gösterdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de, "Bin 421 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. İhracat Türkiye ekonomisi için lokomotif rolü üstleniyor. 2028'de mal ihracatında 375, hizmet ihracatında da 200 milyar dolarlık hedefi yakalayıp geçeceğimizi öngörüyoruz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, istikrarlı ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında cari açığın azaltılmasının temel hedefler arasında olduğunu belirterek, "Dış ticaret dengesindeki olumlu gidişat, önümüzdeki dönemde cari açık üzerindeki baskıyı azaltmaya devam edecektir. İlk çeyrek gelişmelerinden hareketle, 2024 yılı cari açığımızın milli gelire oranının OVP'de öngörülen yüzde 3.1'in oldukça altında geleceği tahmin edilmektedir. Dünya ticaretinde büyümenin tarihsel ortalamalarının altında seyrettiği, ana pazarımız olan Avrupa'da durgunluk yaşanan bir dönemde ihracatçılarımızın yüksek performansını tebrik ederiz. Büyümede dengeli bir yaklaşım çerçevesinde ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.