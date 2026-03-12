İlk doğum yaşı 27.3’e yükseldi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de doğurganlık oranı düşüyor. Karabük Üniversitesi, Türkiye'de bu duruma çözüm üretmek amacıyla Doğum Artışı Politika Modeli oluşturdu. Doğum yapan annelerin ortalama yaşının arttığı, 2024'te ilk doğum yaşının 27.3'e yükseldiği kaydedildi. Doğurganlık hızlarının AB ülkeleri ortalamasının bile altına indiğine dikkat çekildi. Türkiye'de 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus oranının projeksiyon çalışmalarına göre 2040'ta yüzde 16.7'ye düşebileceği ifade edildi. Doğurganlık oranını artırmak için şu öneriler sunuldu: "Geleneksel evlilik törenlerinin oluşturduğu mali yük azaltılmalı ve sadeleştirilmeli. Yalnızca istihdamda olan kadınların değil ev hanımlarında faydalanabileceği kapsayıcı politikalar geliştirilmeli. Sahip olunan çocuk sayısına bağlı olarak, ilgili yıla ait asgari ücret üzerinden belirlenecek bir oranla okul öncesi eğitim desteği sunulmalı. Sahip olunan çocuk sayısına bağlı ailelerin konut sahibi olabilmeleri için düşük faizli ya da sıfır faizli konut kredisi desteği verilmeli. İstihdamda olan kadınlara yönelik emeklilik sistemi yeniden düzenlenmeli. İstihdamda olan kadınların doğum sonrası süreçte çalışma saatlerinde düzenlemeler yapılmalı."

