İlk konut kredisine kolaylık geliyor

Ekonomi yönetimi ilk kez konut alacaklara ilişkin çalışma başlattı. Bankaların kullandırdığı krediler üzerinden belirlenen risk ağırlığının, ilk evini alanlar için düşürülmesi gündemde. Halen eksper değeri 5 milyon TL'nin altında olan bir konutta eksper değerinin yüzde 80'ine kadar kredi çekilebiliyor. Eksper değeri 5 ile 10 milyon TL arasında ise eksper değerinin yüzde 70'ine kadar kredi kullanılıyor. Eğer konutun eksper değeri 10-20 milyon lira arasında ise eksper değerinin yüzde 60'ına kadar kredi imkanı veriliyor. 20 milyon liranın üzerinde eksper değerine sahip olan evlere ise eksper değerinin yüzde 50'sine kadar kredi çekilebiliyor. İlk kez ikinci el konut alacaklar için ise kredi oranları farklılık gösteriyor. Eksper değeri 1 milyon ile 2 milyon TL arasında ise yüzde 60'ına, 2-5 milyon TL arası ise yüzde 50'sine, 5-10 milyon TL arası ise azami 2.5 milyon TL kredi sağlanıyor.

FİK'TE ELE ALINDI

İlk kez konut alacaklarla ilgili yapılacak çalışma Finansal İstikrar Komitesi toplantısında gündeme geldi. Toplantıda, bankaların daha yüksek oranda konut kredisi verilmesinin sağlanması kararlaştırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bankacılık sektörünün genel görünümü, ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar ele alınmış, istişarelerde bulunulmuştur" değerlendirmesinde bulunuldu. açıklaması yapıldı.

2 MİLYON LİMİTİ ARTACAK MI?

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, "Öngörülen sistemde yaklaşık yüzde 1.20 oranında faiz, 2 milyon lira olan konut kredisi limitinin artırılması, vadenin uzatılması ve daha düşük taksitlerle kredi kullandırılması gündemde" dedi. Akçam, dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıracak yeni bir model üzerinde çalışıldığını belirterek, "Finansal İstikrar Komitesi sonrasında dar gelirli vatandaşın konuta erişimde daha farklı bir modelle kredi çekmesinin yolunu kolaylaştıracak bir sistemin hazırlığı içerisinde olduklarını beyan ettiler" ifadelerini kullandı. Akçam, gayrimenkul sahiplerinin bu durumu fırsatçılığa çevirmemesi gerektiğini söyledi.