İlk önceliğimiz Sıfır Atık

COP31 Başkanlığı görevini de yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dev organizasyona yönelik hazırlık süreci kapsamında, Ankara'da AB delegasyonu ve üye ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldi.

Kurum, COP31'i söylemden ziyade eylem platformu haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. yarak, "COP31 vizyonumuzu 'Uygulama COP'u' üzerine inşa ediyoruz" dedi. Bakan Kurum, COP31 kapsamında belirlenen 9 öncelikli alanı ise şu cümlelerle açıkladı:

1-SIFIR ATIK: Sıfır Atık yaklaşımını güçlendirerek döngüsel üretim modellerini yaygınlaştırmayı; metan emisyonlarının ve gıda israfının azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

2-YEŞİL İSTİHDAM: İkinci önceliğimiz dünyanın bütün gençlerinin iklim eğitimi süreçlerine ve iklim karar alma mekanizmalarına daha güçlü biçimde katılımını sağlayarak iklim okuryazarlığını artırmayı ve yeşil istihdam alanlarını geliştirmektir.

3-GIDA GÜVENLİĞİ: Üçüncü önceliğimiz hem gelişmiş hem de gelişmekte olan bütün ülkeleri ortak paydada buluşturan gıda güvenliğidir.

4-YEŞİL SANAYİLEŞME: Dördüncü önceliğimiz yeşil sanayileşmeye geçiş sürecini hızlandırmaktır.

5-TEMİZ ENERJİ: Beşinci önceliğimiz dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu temiz ve güvenli enerjiye geçiştir.

6-DİRENÇLİLİK Altıncı önceliğimiz Akdeniz'den Afrika'ya ve Pasifik'e uzanan hatta dirençliliği sağlamaktır.

7) İKLİM FİNANSMANI: İklim Eylemi Uygulama Mekanizması ile finansmanı harekete geçirmeyi öngörüyoruz.

8) DİRENÇLİ ŞEHİRLER Sürdürülebilir finansman ve risk sigorta mekanizmalarıyla iklime dirençli şehirlere ulaşmayı hedefliyoruz.

9-DENİZ EKOSİSTEMİ: Okyanuslar ve denizleri de bir diğer önceliğimiz olarak belirledik.



İŞ BİRLİĞİ' ÇAĞRISI

Konuşmasında AB delegasyonu ve üye ülkelerin büyükelçilerine de 'iş birliği' çağrısında bulunan Kurum, "Savaşın etkisiyle tüm dünyayı etkileyen tedarik zincirlerinde yaşanan kesintiler, yoğun enerji talepleri, her gün yeni bir türünü yaşadığımız afetler ile risklerin ve belirsizliklerin gölgesinde COP31 sürecinde güçlü bir Avrupa ortaklığı kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.