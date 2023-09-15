İlker Görgülü: Çin’den sonra yeni yatırım Güneydoğu Anadolu’ya

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) gönüllüsü ve Şehit Çocuklarını Kalkındırma Derneği Başkanı İlker Görgülü, müzik ve iş dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Bugüne dek hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren, özellikle deprem sonrası yaptığı yardımlarla takdir toplayan Görgülü, son olarak iş çevrelerinde dev bir yatırımla gündeme geldi. İş insanı, Çin'de bulunan bir alüminyum fabrikasını 450 milyon liraya satın aldı.Yaptığı dev hamleyle şirketini büyüten ve uluslararası sevkiyatlarını artık Çin üzerinden yapacağını dile getiren İlker Görgülü, benzer bir yatırımı memleketinde de hayata geçireceğini açıkladı: "İthalat ve ihracat yapan şirketimle son dönemde artan maliyetlerden dolayı birtakım sıkıntılar yaşıyorduk. Bu sorunu Çin'den direkt olarak diğer ülkelere sevkiyat yaparak çözeceğiz. Tabii ki ülke ekonomisi de bizim için çok mühim. Türkiye'mizin ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla benzer bir yatırımı Güneydoğu Anadolu bölgesinde de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Çok yakında detaylarını açıklayacağımız bu yatırım birçok vatandaşımız için de ekmek kapısı olacak."İlker Görgülü, 25 Haziran 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başkentte tamamlayan Görgülü, ardından burslu olarak kazandığı Norveçz Oslo City Üniversitesi'nde eğitim hayatını tamamladı. Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Görgülü, ardından ABD'nin Indianapolis şehrinde 4 yıl kalarak master yaptı. Üç kız babası olan İlker Görgülü şair, söz yazarı ve şarkıcılığın yanında ithalat ve ihracat yapan bir şirkete sahip.