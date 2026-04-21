Haberler Ekonomi Haberleri İmalat sanayi kapasite kullanım oranı aynı kaldı
Giriş Tarihi: 21.04.2026 10:34

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı aynı kaldı

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74 seviyesinde gerçekleşti.

İHA
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı aynı kaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verisini açıkladı.

İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1752 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 73,8 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı aynı kaldı
