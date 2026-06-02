İmalatta toparlanma sinyali

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Mayıs 2026 dönemi sonuçları açıklandı. Türkiye İmalat PMI mayısta 49.8'e yükselerek 50 eşik değerine yaklaştı. Endeks böylece Mart 2024'ten bu yana en yüksek düzeyinde gerçekleşerek faaliyet koşullarındaki bozulmanın belirgin şekilde yavaşladığı yönünde sinyal verdi. İmalat PMI nisanda 45.7'ye gerileyerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti. Mayıs ayı verileri, imalat sanayi üretiminin yeniden artışa geçtiğini gösterdi. Böylece nisanda gözlenen sert yavaşlamanın ardından belirgin bir toparlanma kaydedildi. Anket katılımcıları, özellikle uluslararası pazarlardaki talep koşullarında iyileşme belirtilerine dikkat çekti.

İHRACAT SİPARİŞLERİNDE ARTIŞ

Yeni ihracat siparişleri, 20 aylık yavaşlama döneminin ardından mayısta büyüme kaydetti. Toplam yeni siparişler ise ihracattaki toparlanmanın olumlu etkilerine rağmen hafif düştü. Yeni siparişlerinde yavaşlama bildiren anket katılımcıları, bu durumu belirsizlik, fiyat artışları ve Orta Doğu'daki savaş ile ilişkilendirdi. İstihdam da azalmaya devam etti, ancak düşüş 2026'nın başından bu yana en düşük oranda gerçekleşti. Bazı firmaların Orta Doğu'daki savaştan kaynaklanan fiyat artışlarına ve tedarik zinciri aksamalarına karşı emniyet stoku oluşturma çabaları, satın alma faaliyetlerinin iki yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez artmasını sağladı. S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "İhracatın yeniden büyümeye geçmesi üretimde de ılımlı bir artışı beraberinde getirdi" dedi.