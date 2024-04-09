IMF o raporu yayımladı! Dikkat çeken Türkiye detayı: 2 kattan fazla artırdı

G20'nin gelişmekte olan 10 pazarındaki ekonomik büyümenin son 20 yılda sürekli olarak gelişmiş ekonomilerin büyümesinden daha iyi performans gösterdiği aktarılan raporda, Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye'nin, özellikle ticaret ve küresel değer zincirleri aracılığıyla 2000'den bu yana küresel gayrisafi yurt içi hasıladaki (GSYH) paylarını 2 kattan fazla artırarak küresel ekonomiye entegre olmaya devam ettiği ifade edildi.

Bu ekonomilerin küresel piyasaları harekete geçirme potansiyeliyle birlikte küresel değer zincirlerine entegrasyonlarıyla giderek sistemik hale geldiği belirtilen raporda, "Bu durum, bu ekonomilerden kaynaklanan şokların ve aynı zamanda son 10 yılda yaşanan yapısal yavaşlamalarının büyümeye yansımalarının, küresel aktivite üzerinde çok daha büyük sonuçlara yol açabileceği anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.