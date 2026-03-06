IMF’den Petrol Şoku Uyarısı

ENERJİ FİYATLARININ ETKİSİ

IMF'nin analizlerine göre enerji fiyatlarında yaşanacak artış küresel ekonomiyi doğrudan etkileyebilir. Buna göre enerji fiyatlarının bir yıl boyunca yüzde 10 artması halinde küresel enflasyonun yaklaşık 40 baz puan yükselmesi bekleniyor. Aynı senaryoda dünya ekonomisinin büyüme hızının da yüzde 0,2 oranında yavaşlayabileceği öngörülüyor.

MERKEZ BANKALARINA ÇİFTE TEHDİT

Georgieva, merkez bankalarının olası bir petrol şokuna karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Artan enerji maliyetlerinin enflasyonu yükseltebileceğini, zayıflayan yerel para birimlerinin ise dış borç servis maliyetlerini ağırlaştırabileceğini ifade etti.

STAGFLASYON ENDİŞESİ

IMF Başkanı, dünyanın daha sık ve beklenmedik ekonomik şokların yaşandığı bir döneme girdiğini belirterek jeopolitik risklerin yanı sıra yıkıcı teknolojiler ve ticaret savaşlarının da dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi.

Orta Doğu'daki gerilimin Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol sevkiyatını yavaşlatabileceği ve petrol fiyatlarını yükseltebileceği belirtilirken, bu durumun küresel ekonomide stagflasyon endişelerini artırdığı ifade edildi.