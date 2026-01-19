IMF’den Türkiye için büyüme tahmini

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ocak sayısını "Küresel Ekonomi: Ayrışan Güçler Arasında İstikrar" başlığıyla kamuoyuna sundu.

Raporda, küresel ekonominin 2025 yılında yüzde 3,3 büyümesinin ardından, 2026'da da yüzde 3,3 ve 2027'de yüzde 3,2 oranlarında genişleyerek dayanıklılığını koruyacağının öngörüldüğü belirtildi.

IMF'nin Ekim 2025'te yayımladığı bir önceki Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ile karşılaştırıldığında, küresel büyüme tahmininin bu yıl için 0,2 puan yukarı yönlü güncellendiği, 2027 yılına ilişkin beklentilerde ise herhangi bir revizyona gidilmediği kaydedildi.

Raporda ayrıca, dünya ekonomisinin sergilediği bu görece istikrarlı seyrin, birbirinden ayrışan faktörlerin karşılıklı olarak denge oluşturmasından kaynaklandığına dikkat çekildi. Değişen ticaret politikalarının yarattığı olumsuzlukların; yapay zeka başta olmak üzere teknoloji alanındaki artan yatırımlar, maliye ve para politikalarından gelen destekler, genel olarak elverişli finansal ortam ve özel sektörün uyum yeteneği sayesinde telafi edildiği vurgulandı.

GÖRÜNÜME İLİŞKİN RİSKLER AŞAĞI YÖNLÜ SEYRİNİ KORUYOR

Raporda, küresel manşet enflasyonun 2025 yılı için öngörülen yüzde 4,1 düzeyinden 2026'da yüzde 3,8'e, 2027'de ise yüzde 3,4'e gerilemesinin beklendiği ifade edildi. Enflasyon tahminlerinin, geçen yıl ekim ayında yapılan öngörülerle büyük ölçüde örtüştüğü belirtilirken, ABD'de enflasyonun hedef seviyelere dönüş sürecinin diğer büyük ekonomilere kıyasla daha yavaş ilerleyeceği öngörüsüne yer verildi.

IMF, ekonomik görünüme ilişkin risklerin genel olarak aşağı yönlü olmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Raporda, yapay zekaya bağlı verimlilik artışlarına yönelik beklentilerin yeniden gözden geçirilmesinin yatırımlarda gerilemeye neden olabileceği ve yapay zeka odaklı şirketlerden başlayarak diğer sektörlere sıçrayabilecek ani bir piyasa düzeltmesini tetikleyebileceği uyarısında bulunuldu. Ayrıca, ticaret gerilimlerinin yeniden artmasının belirsizlik süresini uzatarak ekonomik faaliyet üzerinde daha güçlü bir baskı yaratabileceği vurgulandı.

Bunun yanı sıra, iç siyasi gerilimlerin ya da jeopolitik risklerin aniden yükselmesinin; finansal piyasalar, tedarik zincirleri ve emtia fiyatları üzerinden küresel ekonomiyi olumsuz etkileyerek yeni belirsizlik alanları oluşturabileceği ifade edildi.

IMF raporunda, yüksek bütçe açıkları ile artan kamu borcunun uzun vadeli faiz oranlarını yukarı çekebileceği ve bunun genel finansal koşulları zayıflatabileceği de kaydedildi.

Olumlu senaryoya ilişkin değerlendirmede ise ekonomik faaliyetin, yapay zeka bağlantılı yatırımlar sayesinde daha güçlü bir ivme yakalayabileceği belirtildi. Yapay zekanın daha hızlı yaygınlaşmasının, yüksek verimlilik artışları ve artan iş dinamizmiyle birleşmesi halinde bunun sürdürülebilir büyümeye dönüşebileceği ifade edilirken, ticaret gerilimlerinde kalıcı bir yumuşamanın da ekonomik görünümü destekleyebileceği aktarıldı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖNELİK BÜYÜME BEKLENTİLERİ YUKARI ÇEKİLDİ

Raporda, ülkelere ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine de yer verilirken, Türkiye ekonomisi için hem bu yıla hem de gelecek yıla dair tahminlerin yukarı yönlü güncellendiği belirtildi.

Buna göre IMF, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2, gelecek yıl ise yüzde 4,1 oranında büyümesini bekliyor. Kurum, geçen yıl ekim ayında yayımladığı tahminlerde Türkiye için her iki yıl adına da yüzde 3,7'lik büyüme öngörüsünde bulunmuştu.

ABD VE AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN REVİZYONLAR

Raporda, ABD ekonomisine yönelik büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 2,1'den yüzde 2,4'e yükseltildiği, gelecek yıl için ise yüzde 2,1'den yüzde 2'ye indirildiği ifade edildi.

Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e çıkarıldığı belirtilirken, gelecek yıl için büyüme öngörüsünün yüzde 1,4 seviyesinde korunduğu aktarıldı.

Ülke bazında bakıldığında, Almanya'nın bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e yükseltildiği, gelecek yıl tahmininin ise yüzde 1,5'te sabit bırakıldığı bildirildi. Fransa ekonomisi için bu yılki büyüme tahmini yüzde 0,9'dan yüzde 1'e çıkarılırken, gelecek yıl için yüzde 1,2 oranı korundu.

İtalya ekonomisinin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,7'ye düşürüldüğü, gelecek yıl için ise yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye yükseltildiği belirtilirken; İspanya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl yüzde 2'den yüzde 2,3'e, gelecek yıl ise yüzde 1,7'den yüzde 1,9'a çıkarıldığı vurgulandı.

Raporda, İngiltere ekonomisinin büyüme öngörüsünün bu yıl yüzde 1,3, gelecek yıl yüzde 1,5 olarak değişmeden bırakıldığı ifade edildi. Japonya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye yükseltildiği, gelecek yıl için yüzde 0,6 seviyesinde tutulduğu aktarıldı.

ÇİN İÇİN 2026 YUKARI, 2027 AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYON

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler grubunda yer alan Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4,2'den yüzde 4,5'e çıkarıldığı, gelecek yıl için ise yüzde 4,2'den yüzde 4'e indirildiği raporda yer aldı.

Raporda ayrıca, Hindistan ekonomisinin bu yıla yönelik büyüme tahmininin yüzde 6,2'den yüzde 6,4'e yükseltildiği, gelecek yıl beklentisinin ise yüzde 6,4 düzeyinde korunduğu belirtildi.

Rusya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl yüzde 1'den yüzde 0,8'e, gelecek yıl için de yüzde 1,1'den yüzde 1'e düşürüldüğü ifade edildi.