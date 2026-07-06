İndirim kampanyaları mercek altında

Ticaret Bakanlığı, tüketicilere yönelik indirim kampanyalarını mercek altına aldı. Ticaret Bakanlığı'na ulaşan tüketici şikayetleri ile gerçekleştirilen denetimler, indirimli satış reklamlarının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmediğini ve tüketicilerin mağdur edildiğini ortaya koydu.

TÜKETİCİDEN GİZLENDİ

Yapılan tespitler üzerine iş ve esnaf örgütlerine uyarıda bulunan bakanlık, tanıtım ve reklamlarda indirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verilmemesi, yüzde 50 + yüzde 20 + yüzde 10 gibi birden fazla orana yer verilerek nihai indirim oranına ilişkin anlam karışıklığına neden olunması gibi ihlallere işaret etti. İndirimden önce uygulanan ve ne kadar indirim yapıldığını ortaya koyan fiyatın tespitinde, belirlenen süreye uyulmadığına dikkat çekilen bakanlık yazısında, tüketiciye vaad edilen indirim ile istisnai durumlardaki uyumsuzluğa işaret edildi. Bakanlık, reklam metninde "tüm ürünlerde yüzde 50 indirim" ifadesine yer verilirken, bazı ürünlerin kampanya kapsamı dışında tutulduğuna dikkat çekti. Bu şekilde indirim kapsamına alınmayan ürünlerle ilgili bilgilerin tüketicilerden gizlendiği, bu bilgilerin tüketiciler tarafından zor fark edilecek şekilde konum, punto ve renk tonuyla yer aldığı belirtildi. Bu istisnaların indirim iddiasını kısıtladığına dikkat çeken bakanlık, müşteri çekmekte kullanılan sadakat programlarında da gerçeği yansıtmayan indirim öncesi fiyatlara yer verildiğini kaydetti.

39 MİLYON TL'YE VARAN CEZA

Reklam Kurulu tarafından aldatıcı ve mevzuata aykırı reklamlar nedeniyle, reklamın yer aldığı mecranın türüne göre 99 bin liradan 39 milyon liraya kadar ceza verildiği anımsatılan bakanlık yazısında, yapılacak indirim reklamlarının mevzuata tam uyumlu hale getirilmesi istendi. Bakanlık, belirtilen para cezaları uygulanırken; haksız içerik, aykırılık dolayısıyla elde edilen menfaat ve neden olunan zararın büyüklüğü ile aykırılığı gerçekleştirenin ekonomik durumunun gözetileceğini bildirdi.