ING: TCMB’den 150 baz puan indirime piyasalar hazır, TL cazibesini koruyor

ING Global, TCMB'nin son dönemdeki gevşeme eğilimi, gıda dışı kalemlerin etkisiyle aralık ayında enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi ve döviz rezervlerinin rekor seviyelere ulaşmasını dikkate alarak, bugün yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından 150 baz puanlık bir faiz indirimi çıkmasını beklediğini bildirdi. Bu senaryoya göre politika faizinin yüzde 36,5 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

Bununla birlikte ING, gıda fiyatlarında bu ay yeniden artan baskılara işaret eden öncü göstergeler ile yurt içi talepte toparlanmaya işaret eden veriler nedeniyle risklerin daha sınırlı, 100 baz puanlık bir indirime de işaret edebileceğini vurguladı. Piyasa beklentilerinin ise toplantı özelinde yaklaşık 150 baz puanlık indirim etrafında dengelendiği ifade edildi.

150 BAZ PUANLIK ADIM BÜYÜK ÖLÇÜDE FİYATLANDI

ING Global, söz konusu indirim beklentisinin piyasalar tarafından büyük ölçüde satın alınmış olmasına rağmen, böyle bir kararın TCMB'nin önümüzdeki birkaç toplantıda da benzer ölçekte faiz indirimlerine devam edebileceğine yönelik önemli bir sinyal niteliği taşıyacağını belirtti.

Kurum, yıl sonu için politika faizi tahminini yüzde 27 seviyesinde korurken, piyasanın yüzde 30,25–30,50 bandını fiyatladığını aktardı. Bu durumun, getiri eğrisinin kısa vadeli tarafında daha agresif fiyatlamalar için alan bıraktığına dikkat çekilirken, bunun gerçekleşmesi için Merkez Bankası'ndan daha güçlü bir yönlendirme ya da enflasyonda yeni bir aşağı yönlü sürprizin gerekli olduğu kaydedildi.

TL GÖRÜNÜMÜ GÜÇLÜ, UZUN POZİSYONLAR ZİRVEYİ AŞTI

Raporda, Türk lirasına ilişkin genel görünümde kayda değer bir değişim olmadığı ve "pozitif carry" temasının korunduğu vurgulandı. ING Global, siyasi gelişmelere karşı görece dayanıklı piyasa yapısı, kademeli ancak istikrarlı bir faiz indirim süreci ve rekor düzeydeki döviz rezervlerinin mevcut kur politikasının sürdürülmesi açısından elverişli bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Bu çerçevede TL'nin, gelişmekte olan ülkeler arasında öne çıkan başlıca carry trade para birimlerinden biri olmaya devam edeceği öngörülürken, Türk lirasındaki uzun pozisyonların yaklaşık 50 milyar dolar seviyesine yükseldiği ve geçen yıl mart ayındaki satış dalgası öncesinde görülen zirvenin üzerine çıktığına dikkat çekildi.