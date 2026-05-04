ING’den Türkiye için kritik değerlendirme: Faiz indirimi gelecek mi?

ING Global değerlendirmesinde, petrol fiyatlarına ilişkin belirsizliklerin ve bunun diğer emtia fiyatlarına yansımalarının enflasyon görünümü açısından ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekildi. Hükümetin akaryakıt vergilerinde yaptığı düzenlemelerle petrol kaynaklı maliyet artışlarının bir kısmını dengelemeye çalıştığı ifade edildi.

Raporda ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son dönemde Türk lirasındaki değer kaybına daha kontrollü yaklaşarak sınırlı ölçüde izin verdiği belirtildi. ING'ye göre Merkez Bankası, mevcut jeopolitik gelişmelerin etkisi altında, geçen yılki yerel siyasi dalgalanma döneminde izlediği politika çerçevesine benzer bir strateji uyguluyor ve önceliğini finansal istikrara veriyor.

Ateşkes sonrası döviz rezervlerinde kısmi bir toparlanma gözlense de, artan enerji maliyetleri, ekonomik büyümedeki yavaşlama ve dolarizasyon eğilimi, para politikasında esnekliği azaltan unsurlar arasında yer alıyor.

ING ayrıca, Merkez Bankası'nın nisan ayı Para Politikası Kurulu metninde savaşın enflasyon beklentilerini yukarı çektiğine ve ikinci tur etkiler riskine karşı temkinli duruşunu sürdürdüğüne işaret etti. Bu doğrultuda, 11 Mayıs'ta yayımlanacak Enflasyon Raporu'nda hem hedeflerde hem de tahminlerde yukarı yönlü güncellemeler yapılmasının beklendiği belirtildi.

