İngiliz el işçiliğinin yeni amiral gemisi Morgan Supersport Türkiye’de!

Morgan Supersport'un Türkiye'ye gelişiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeniköy Motors Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, bu özel modelin yalnızca bir ürün lansmanı değil, aynı zamanda Türkiye'de Morgan adına yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguluyor:

"Yeniköy Motors olarak Morgan markasını Türkiye'de uzun vadeli bir vizyonla temsil etmeyi planlıyoruz. Plus Four ile başlayan bu yolculuğu bugün markanın zirvesini temsil eden Supersport ile sürdürüyoruz. Supersport'un Türkiye'ye gelişi, bizim için yalnızca yeni bir modelin sunulması değil; aynı zamanda Morgan'ın mühendislik, tasarım ve sürüş felsefesinin en ileri noktasının ülkemizle buluşması anlamına geliyor. Bu modelin otomobil severler için Türkiye'de önemli bir dönüm noktası yaratacağına inanıyoruz."

Bu güçlü vizyon doğrultusunda Morgan'ın tasarım, sürüş dinamikleri ve rafineliği eşit ölçüde geliştirdiği yeni amiral gemisi Supersport; markanın 21. yüzyıldaki vizyonunu temsil ederken, köklerine olan bağlılığını da net şekilde ortaya koyuyor. Yeniden tanımlanan oranlar, sadeleştirilen yüzey dili ve çağdaş detaylar sayesinde Supersport, modern bir tasarım dili sunarken aynı anda tartışmasız bir Morgan kimliği taşıyor.

Supersport'un kalbinde, artırılmış burulma direncine sahip tamamen yeni CXV alüminyum platform yer alıyor. Bu yeni altyapı, Morgan'ın saf ve analog sürüş karakterini daha rafine, daha dengeli ve daha öngörülebilir bir seviyeye taşıyor. Kullanılabilirlik ise değiştirilebilir karbon kompozit hard top, katlanabilir mohair soft top, yeni bagaj hacmi ve geliştirilen yan cam mekanizması sayesinde önemli ölçüde artırılıyor. İç mekânda ise Bluetooth ile hands-free görüşme, geliştirilmiş Sennheiser ses sistemi ve kablosuz şarj ünitesi, Supersport'un zamansız karakterini bozmadan entegre ediliyor.

Supersport, Morgan için heyecan verici yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Yeni CXV hafif alüminyum platformu sayesinde dinamik performans ile çağdaş ama tartışmasız Morgan tasarımını doğal bir uyumla bir araya getiriyor. Her detay, sürücü ile otomobil arasındaki bağı güçlendirmek üzere özenle tasarlandı.

ÇAĞDAŞ TASARIM

Supersport, Morgan'ın fonksiyonel tasarım felsefesini çağdaş bir yorumla yeniden şekillendiriyor. Tek bir dönemi yansıtmaktan ziyade, markanın farklı dönemlerinden ilham alan detaylar modern bir kompozisyon içinde bir araya getiriliyor. Daha aerodinamik gövde formu, yükseltilmiş ön ve arka çamurluk hacimleri ile Supersport'un performans karakteri görsel olarak da vurgulanıyor.

El işçiliğiyle şekillendirilen akıcı alüminyum gövde panelleri, saten gri şasi detayları, ön splitter ve arka difüzör gibi teknik unsurlarla bilinçli bir kontrast oluşturuyor. Bu yaklaşım, Morgan'ın "21. Yüzyıl Coachbuilding" felsefesini güçlü biçimde yansıtıyor.

Supersport, Morgan tarihinde son 10 yıldan sonra ilk kez gerçek bir bagaj hacmine sahip yeni model olma özelliğini taşıyor. Uzaktan kumandalı merkezi kilit ile açılan bagaj, yan camların ve uzun yol valizlerinin rahatça taşınmasına imkân tanıyor.

İKİ FARKLI KARAKTER: HARD TOP VE SOFT TOP

Supersport, değiştirilebilir karbon kompozit hard top ve katlanabilir mohair soft top ile iki farklı karakter sunuyor. Yalnızca 19,7 kg ağırlığındaki hard top, geniş cam arka yüzeyi sayesinde kabine gün ışığını bolca alırken, otomobili coupe karakterine yaklaştırıyor. Soft top ise Supersport'u saf bir roadster'a dönüştürerek, açık hava sürüşünün klasik Morgan hissini sunuyor.

SÜRÜŞ KEYFİ VE PERFORMANS

Supersport, sadece beygir gücü artışının değil, sürücü ile otomobil arasındaki bağın peşinden gidiyor. Yeni CXV platform; önceki CX nesline göre daha rafine, daha dengeli ve daha öngörülebilir bir sürüş karakteri sağlıyor.

BMW iş birliğiyle geliştirilen 3.0 litrelik TwinPower Turbo sıralı 6 silindirli motor, 335 beygir güç üretirken ZF 8 ileri otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. Yeni direksiyon sistemi ve süspansiyon geometrisi sayesinde daha hızlı direksiyon tepkileri ve daha güçlü sürüş geri bildirimi elde ediliyor.

Morgan tarihinin en hafif jantları olan yeni 18 inç Superlite ve opsiyonel 19 inç Aerolite jantlar, unsprung ağırlığı ciddi şekilde düşürürken, Michelin Pilot Sport 5 lastikler özellikle ıslak zemin performansıyla dikkat çekiyor. Geliştirilen aerodinamik yapı sayesinde sürtünme %5 azalırken, kaldırma kuvveti %20 oranında düşürülüyor.

KESİNTİSİZ TEKNOLOJİ

Supersport'ta teknoloji, görünür bir gösterişten ziyade sürüşü destekleyen doğal bir unsur olarak konumlandırılıyor. Geliştirilmiş Sennheiser ses sistemi, hafif yapı korunarak yüksek ses kalitesi sunuyor. Hands-free görüşme sistemi, üç mikrofonlu aktif gürültü engelleme altyapısı sayesinde tavan açıkken dahi net iletişim sağlıyor. Orta konsolda yer alan kablosuz şarj ünitesi, günlük kullanım konforunu artırıyor.

21. YÜZYIL COACHBUİLDİNG FELSEFESİ

Supersport'un gövdesi, Morgan'ın yüzyılı aşan üretim geleneğini temsil eden geleneksel kül ağacı iskelet üzerine, tamamen el işçiliğiyle şekillendirilen alüminyum panellerden oluşuyor. Kül ağacı, otomotiv dünyasında eşine az rastlanır şekilde hem son derece hafif hem de yüksek esneme kabiliyetine sahip bir doğal malzeme olarak öne çıkıyor. Bu sayede Supersport'un gövde yapısı, sertlik ve dayanıklılıkla birlikte doğal bir esneklik ve darbe emme yeteneği sunuyor. Morgan'ın kül ağacını tercih etmesi yalnızca geleneksel bir seçim değil; aynı zamanda sürüş karakterine doğrudan etki eden bilinçli bir mühendislik kararı niteliği taşıyor.

Her bir kül ağacı iskelet, usta zanaatkârlar tarafından milimetrik hassasiyetle elde şekillendiriliyor ve hiçbir parça seri üretim mantığında üretilmiyor. Bu yaklaşım, her Supersport'un yapısal olarak dahi birbirinden küçük karakter farkları taşımasını sağlıyor. Şasi ve gövdede kullanılan alüminyumun %60'ının geri dönüştürülmüş malzemeden elde ediliyor olması ise Morgan'ın sürdürülebilir üretim anlayışını güçlü şekilde ortaya koyuyor.

İç mekânda kullanılan İskoç derileri, ileri lazer ölçüm teknolojileriyle kusursuz hassasiyette kesilirken, her bir parça yine usta eller tarafından geleneksel yöntemlerle döşeniyor. Doğal ahşap yüzeyler, minimum atık prensibiyle işlenerek her otomobile özgü sıcak ve zamansız bir atmosfer kazandırıyor. Supersport'ta kullanılan alüminyum, kül ağacı ve deri, yalnızca birer malzeme değil; Morgan'ın kimliğini oluşturan üç temel yapı taşı olarak öne çıkıyor.

"Supersport" ismi, Morgan tarihinde 1927 yılından bu yana daha yüksek sportif karakteri ve performans odağını simgeleyen özel bir rozet niteliği taşıyor. Bugün Supersport, bu köklü ismi modern mühendislik, çağdaş tasarım dili ve gelişmiş sürüş dinamikleriyle yeniden tanımlıyor. Neredeyse sınırsız renk, trim, malzeme ve kişiselleştirme seçenekleri sayesinde her Supersport, yalnızca bir otomobil değil, sahibinin zevkini ve karakterini yansıtan benzersiz bir zanaat eseri olarak üretiliyor.

YENİKÖY MOTORS HAKKINDA

1991 yılında adını İstanbul Boğazı'nın seçkin semtlerinden Yeniköy'den alan Yeniköy Motors, lüks otomobil dünyasında köklü bir marka olarak faaliyet göstermektedir. Dünyaca ünlü markaları Türkiye'ye kazandırarak premium segmentte referans noktası haline gelen Yeniköy Motors, kalite, güven ve prestiji merkezine alan yaklaşımıyla sektörde fark yaratmaktadır.

2015 yılında İzmir Folkart Towers'ta açtığı ikinci showroom ile hizmet ağını genişleten Yeniköy Motors, aynı yıl Aston Martin Türkiye distribütörlüğünü üstlenmiştir. İstanbul ve İzmir'deki showroomlarında markanın satış ve satış sonrası hizmetlerini global standartlarda sunarken, Maslak'taki Service Centre çatısı altında yalnızca Aston Martin değil, tüm lüks otomobil markalarına da bakım ve onarım hizmeti vermektedir.

Bugün Aston Martin, Hongqi ve Morgan Motor Company gibi markaların Türkiye temsilciliğini yürüten Yeniköy Motors; satış, satış sonrası, kurumsal kiralama ve sigorta çözümlerinden oluşan kapsamlı yapısıyla müşterilerine uçtan uca bir deneyim sunmaktadır.

Türkiye'nin en geniş lüks otomobil portföylerinden birine sahip olan marka, "müşteri memnuniyetinde yeni standartlar" vizyonuyla hareket ederek otomotiv dünyasında fark yaratmaya devam etmektedir.

Aston Martin: İngiliz mirasını çağdaş mühendislikle buluşturan, performans ve zarafeti bir araya getiren süper otomobillerin üreticisidir. Her modeli, "Power, Beauty, Soul" felsefesinin modern bir yorumudur.

Morgan Motor Company: 1909'dan bu yana el işçiliğiyle üretilen ikonik roadster'larıyla İngiliz coachbuilding geleneğini yaşatır. Tamamen el yapımı gövde panelleri ve ahşap şasisiyle her Morgan, kişiye özel bir zanaat eseridir.

Hongqi: 1958 yılından bu yana Çin'in en köklü ve prestijli otomobil markalarından biridir. Tamamen elektrikli altyapısıyla yüksek teknoloji, konfor ve sessiz gücü bir araya getirerek modern lüks anlayışını yeniden tanımlar.

MORGAN MOTOR COMPANY HAKKINDA

1909 yılından bu yana spor otomobillerini el işçiliğiyle üreten Morgan Motor Company, dünyanın en saygın el yapımı gövde sanatı yapan (coachbuilder) otomobil üreticilerinden biridir. Geleneksel zanaatkârlık ile modern teknolojiyi özgün bir şekilde bir araya getiren marka, her Morgan otomobilini sipariş üzerine, tamamen elde üretmektedir.

Morgan'ın tarihî üretim merkezi, İngiltere'nin Worcestershire bölgesindeki Malvern Link, Pickersleigh Road adresinde yer almaktadır. Dünyada Morgan otomobillerinin üretildiği tek tesis olan bu kırmızı tuğlalı binalar, otomotiv dünyasının en özel üretim merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Morgan spor otomobilleri üç temel unsur kullanılarak el işçiliğiyle üretilir: kül ağacı, alüminyum ve deri. Her bir araç tamamen benzersizdir; kuşaklar boyunca aktarılan ustalıkla çalışan zanaatkârlar tarafından en yüksek kalite standartlarında üretilir. Böylece miras, yenilik ve ileri teknolojiyi aynı potada buluşturur.

Morgan'ın model gamında Super 3 ve Plus Four ve Supersport yer almaktadır. Analog sürüş karakteriyle öne çıkan Morgan otomobilleri, hangi modeli tercih ederseniz edin, her yolculuğu gerçek bir sürüş deneyimine dönüştürür.

