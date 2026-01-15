İngiliz ve Polonyalı turist Akdeniz’i çok sevdi! Antalya’ya 17.571 milyon turist akın etti

MİLLİYETLERİNE GÖRE YOLCU SAYISI

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nin 2025 yılı dış hat gelen yolcuların milliyetlerine göre dağılımı şöyle:

"Kazakistan 375 bin 560, Hollanda 446 bin 90, Romanya416 bin 174, Ukrayna 424 bin 45, Çekya 291 bin 77, Slovakya 198 bin 449, Litvanya 244 bin 898, Belçika 181 bin 621, Moldova 182 bin 949, Avusturya 190 bin 113, Belarus 184 bin 520, Fransa 177 bin 81, Danimarka 151 bin 63, İsviçre 168 bin 609, İsveç 146 bin 41, Macaristan 133 bin 875, İran 45 bin 695, Norveç 86 bin 426, Finlandiya 38 bin 493, İtalya 40 bin 47, Slovenya 16 bin 860."

Dış hat gelen yolcu sayısına göre; Antalya'ya İngiltere ve Polonya'dan gelen ziyaretçi sayısı, 4 yılda artış gösterdi. 2022'de İngiliz ziyaretçi sayısı 1 milyon 138 bin 461, 2023'te 1 milyon 305 bin 940, 2024'te 1 milyon 552 bin 114, geçen yıl da 1 milyon 533 bin 498 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde Polonyalı ziyaretçi sayısı; 2022'de 764 bin 664, 2023'te 1 milyon 67 bin 432, 2024'te 1 milyon 263 bin 737, 2025'te ise 1 milyon 279 bin 108 oldu.