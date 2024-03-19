İngilizler şifayı Türk hastanesinde bulacak

Türkiye 20 yılda sağlık alanında yaptığı yatırımlarla dünyaya rüştünü ispatladı. 2023'te dünyanın birçok ülkesinden sağlık turizmi için 1.2 milyon hasta çeken sektör, yurtdışı yatırımlarıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Türkiye'nin en büyük ilk beş özel sağlık grubu arasında yer alan Medicana da, yurtdışına da açılıyor. Geçtiğimiz günlerde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te temsilcilik ofisini açan şirket, ilk yurtdışı yatırımını da Bosna Hersek ve İngiltere'de yaptı. İngiltere'de bir hastane satın alan Medicana Sağlık Grubu, Bosna Hersek'teki hastane inşaatında ise son yaklaştı. Grup her iki ülkedeki hastanelerinin kapılarını bu yılın ikinci yarısında açacak.Türkiye'deki yatırımlarını da aralıksız sürdüren şirket, Eylül 2023'te 15'inci hastanesi Medicana Ataköy'ü açtı. Bu yıl da Medicana Zincirlikuyu'yu açmaya hazırlanan şirket, Zincirlikuyu, İngiltere ve Bosna yatırımlarıyla hastane sayısını 18'e çıkaracak. 5 yılda 500 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını anlatan Medicana Grup Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, "Önümüzdeki 5 yılda da 500 milyon dolarlık ek yatırım planlıyoruz. Böylece 10 yılda toplam yatırımımız 1 milyar doları bulacak" dedi.Hüseyin BozkurtTürkiye'nin en büyük ilk 500 şirketi arasında yer aldıklarını anlatan Bozkurt, yurtdışı yatırımlarına ağırlık vereceklerini kaydetti. Bozkurt, "İlk yurtdışı yatırımımızı Bosna ve İngiltere'ye yapıyoruz. Bosna'daki hastanenin inşaatı bitmek üzere. İngiltere'de de bir hastaneyi satın aldık. Yılın ikinci yarısında ikisini de açacağız. Avrupa, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere açacağımız yeni hastanelerle, birçok ülkede Türk bayrağını dalgalandırmak istiyoruz. Uzun vadede hedefimiz yurtdışında halka arz yapmak" diye konuştu.SAĞLIK turizmine dair de değerlendirmelerde bulunan Hüseyin Bozkurt, şunları anlattı: "Ülkemiz dev sağlık kadroları, doktorları ve kaliteli sağlık hizmetleriyle tüm dünyadan hastaların tercih ettiği bir sağlık sistemine sahip. Türkiye'de yapılan gelişmiş sağlık yatırımlarıyla beraber sağlık turisti artmya başladı. Dünyanın her tarafından hasta alıyoruz. Bu nedenle bu sayıların daha da artacağına inanıyorum. Sektörün beklentileri de bu yönde. Bir hasta Türkiye'ye geldiğinde ortalama 7-8 bin dolarlık bir gelir sağlanıyor. Çoğu aileleriyle birlikte ülkemize geliyor, alışveriş yapıyor, konaklıyor. Bir turistten ise ortalama 600- 700 dolar gelir sağlanıyor. Aynı zamanda ailece ülkeye gelenler turizme katkıda bulunuyor. Tahmin ediyorum ki, sağlık turizminden elde ettiğimiz gelir 10 senede 10 milyar dolara çıkacak."