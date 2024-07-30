İngiltere ile STA müzakereleri başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için bulunduğu Washington'da, Birleşik Krallık'taki seçimlerden kısa süre sonra İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü. Görüşmede, yeni dönemde Türkiye ile İngiltere'nin ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için yeni adımlar atılabileceğine işaret edilerek, ilişkilerdeki olumlu seyrin artarak devamı arzusu dile getirildi. Yeni İngiliz hükümeti Türkiye ile ticaretini güçlendirmek üzere adımlar atmaya başladı. Mart 2024'te resmi olarak başlatılan ve Birleşik Krallık'taki genel seçim süreci nedeniyle ara verilen yeni Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri kısa süre içinde yeniden başlayacak. Birleşik Krallık (BK) İş ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, Türkiye ve diğer uluslararası ortaklarla ticaret müzakerelerini sürdürme taahhüdünde bulundu. Görüşmelerin ilk oturumunun bu yılın sonlarında gerçekleşmesi bekleniyor.İngiltere'nin Avrupa BTemmuz ayının ilk haftası göreve başlayan yeni hükümetin aldığı ilk kararlardan biri STA müzakerelerinin yeniden başlaması oldu. Yeni STA ile iki ülkenin hizmet, teknoloji ve dijital gibi sektörleri kapsayabilecek bir anlaşma üzerinde çalışılıyor. Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris, "Birleşik Krallık'ın Türkiye ile yeni bir STA yapma isteğini hızlı bir şekilde teyit etmesi, anlaşmanın ekonomik büyümeyi teşvik etmedeki önemini ve Birleşik Krallık Hükümeti'nin ticaret ve yatırım ilişkimizi geliştirmeyi sürdürmeye verdiği önemi göstermektedir" dedi. İstanbul Başkonsolosu ve Türkiye Ticaret Müsteşarı Kenan Poleo da yeni STA'nın önemli iş fırsatlarının önünü açabileceğini belirterek "Birleşik Krallık ve Türkiye yalnızca bu yıl havacılık, inşaat, enerji ve daha birçok sektörde tarihi ticaret ve yatırım anlaşmalarına imza attı" dedi.Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2023'te 26 milyar Sterlin'e ulaştı. Türkiye, Birleşik Krallık'ın en büyük 16n'cı ticaret ortağı. Türkiye, en büyük 4'üncü ihracat pazarı olan Birleşik Krallık'a taşıt, giyim, elektrikli makineler gibi ürünler tedarik ediyor.