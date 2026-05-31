İngiltere’yi ikiye bölen Jaffa Cakes tartışması McVitie’s Digestives ile geri döndü

Daily Mail, haberi "That takes the cake, it's a McVitie's Jaffa biscuit!" başlığıyla sayfalarına taşıyarak tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Gazete, Jaffa Cakes'in yasal olarak kek kabul edildiğini ancak pek çok kişi için hâlâ bisküvi olarak görüldüğünü hatırlattı. Haberde, ürünün süpermarketlerde bisküvi reyonlarında yer aldığına ve çoğu evde bisküvi kutularında saklandığına dikkat çekildi.

İlk kez 1927'de Birleşik Krallık'ta tüketicilerle buluşan Jaffa Cakes; sünger kek tabanı, portakal aromalı jöle dolgusu ve çikolata kaplamasıyla ülkenin en ikonik atıştırmalıklarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak bu ikonik lezzetin kek mi yoksa bisküvi mi olduğu sorusu, neredeyse 100 yıldır tüketicileri ikiye bölüyor.

Tartışmanın en bilinen dönüm noktası 1991 yılında yaşandı. Jaffa Cakes'in yasal olarak "kek" kabul edilmesiyle birlikte tartışma resmî düzeyde sonuçlanmış gibi görünse de, tüketiciler arasındaki fikir ayrılığı hiç sona ermedi.

Haberde, Birleşik Krallık'ın tanınmış gastronomi isimlerinin de bu tartışmada taraf olduğu hatırlatıldı. Yemek yazarı Nigel Slater'ın, Jaffa Cakes'in küçük bisküvi boyutundaki formuna dikkat çekerek "bisküvi" tarafına yakın durduğu belirtilirken; ünlü şef Jamie Oliver'ın ise ürünün sünger kek tarifine dayandığını vurgulayarak "kek" tarafında yer aldığı aktarıldı.

Daily Mail ayrıca tartışmanın bilimsel ve teknolojik boyutuna da yer verdi. Habere göre, Auckland Üniversitesi'nden fizikçi Dr. Heloise Stevance, 2021 yılında yapay zekâ yardımıyla bu soruya yanıt aradı. Geleneksel kek ve bisküvi tarifleriyle eğitilen algoritma, Jaffa Cakes'i "kek" olarak sınıflandırdı. Dr. Stevance ise bu tartışmayı Birleşik Krallık'ta aileler arasında en çok fikir ayrılığı yaratan konulardan biri olarak nitelendirdi.

The Sun ise konuyu daha mizahi bir dille ele aldı. "Official Jaffa Cake is a biscuit!" başlığıyla yayınlanan haberde, McVitie's'in Jaffa Cake aromalı Digestive bisküvisiyle yıllardır süren tartışmaya yeni bir boyut kazandırdığı ifade edildi. Gazete, yeni ürünün Jaffa Cakes olmadığını; ancak portakal aromalı, çikolata kaplı ve bisküvi formundaki yapısıyla tartışmayı yeniden alevlendirdiğini yazdı.

The Sun haberinde, Jaffa Cake lezzetinin bu kez Digestive bisküviyle buluşmasının tüketicilerde heyecan yarattığına da dikkat çekildi. Haberde sosyal medya yorumlarına da yer verilirken, bazı tüketicilerin yeni ürünün "oyunun kurallarını değiştirdiğini" belirttiği, bazılarının ise ürünü "fena halde lezzetli" bulduğu aktarıldı.

