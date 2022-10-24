İnşaat ekonominin lokomotifi

Atış Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atış, inşaat sektörünün direkt ve dolaylı olarak birçok sektörle entegre olduğunu belirterek, "İnşaat sektörü ekonomimizin lokomotiflerinden biri durumundadır. Yatırımların devamlılığı ve başarısı doğrudan birçok hane halkına olumlu etkiler bırakması sebebiyle yüksek öneme sahip" dedi. Önümüzdeki süreçte Atış Şirketler Grubu bünyesindeki Atış Yapı markasıyla farklı bölge ve ülkelerde proje geliştirme faaliyetlerine devam edeceklerinin altını çizen Atış, "Yatırımlarımızı planlıyoruz" dedi.Yurt içinde gerçekleştirdiğimiz pazarlama faaliyetleri ve yurt dışında organize ettiği road showlar sayesinde bu yıl hedeflerinin üzerinde satış rakamları elde ettiklerini anlatan Atış, her yıl yükselen satış trendini başarıyla sürdürdüklerini söyledi.Şu anda Güney Marmara'nın en büyük karma yaşam projesi olan Downtown'da konut bölümlerinde yaşamın başladığını vurgulayan Atış, "Sınırlı stoklarımız üzerinden satışlarımız devam etmekte. Çok yakında tesis içinde bulunan Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin de devreye alınmasıyla yeni bir deneyim şehirle buluşacak. Downtown projesinden ve sektördeki 17 yılımızdan gelen deneyimle yeni projemiz Babylon, şehrin yeni cazibe merkezleri arasında yerini almak için üretim süreçlerine başladı" dedi.Vatandaşların çok sık eleştirdiği yüksek fiyatlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ahmet Atış, şunları söyledi: "Fiyatların belirleyicileri maliyetler ve talep ilişkileri. Maliyette birçok kalemi sayabiliriz. Enflasyon etkisindeki piyasalarda fiyatlama politikası çalışılırken en büyük bilinmez maliyet zamandır. İnşaat sektörü özelinde projelerin başlangıçtan bitişe kadar arada geçen zamanları göz önüne alırsak burada zaman maliyetini maalesef henüz doğru şekilde fiyatlara yansıtamıyoruz."