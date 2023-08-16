İnşaat işçisinin maaşı asgari ücreti üçe katladı

6 Şubat'taki deprem felaketinin ardından başlayan konut hamlesi ve büyük illerdeki kentsel dönüşüm projeleri inşaatta işleri hızlandırırken personel bulma sorunu da katlandı. Sektörde sıvacı, kalıp ustası gibi işçilerin günlük yevmiyeleri 1.200 ila 1.500 TL'yi buluyor. Deprem bölgesindeki illerde bu rakam 2 bin TL'ye kadar çıktı. Hal böyle olunca bir işçinin aylık maaşı asgari ücretin üç katına yaklaştı. Kule vinç operatörü maaşı ise asgari ücretin 4 katını aştı. Deneyimli mavi yaka işçilerin maaşları 2-3 yıllık mühendis ücretini geride bıraktı.KONUTDER Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, inşaat sektöründe nitelikli personel sorununun 2018'de başladığını belirterek, "Bu sorun pandemide daha da büyüdü. O dönemde duran inşaatlar nedeniyle personellerimiz hizmet sektörüne kaydı. 2017'de 2 milyon 100 bin kişi sektörde çalışırken bu sayı 2023'te 1.6 milyona düştü. 500 bin personel kaybı yaşandı. Bunun üzerine bir de deprem yaşanıp o bölgede hızlı konut ihtiyacı ortaya çıkınca artık personel sorunu pik yaptı" dedi. Sektörde özellikle mart ayından beri işçi yevmiyelerinin çok hızlı bir artış gösterdiğini anlatan Elmas, "Şu anda İstanbul'da günlük 1.000 lira yevmiyeyle işçi bulamazsınız. Sıvacı boyasının en düşük ücreti 1.250 ila 1.500 TL arasında. Yani bu sektörde bir işçinin maaşı asgari ücretin üç katına çıktı. Hatta 4 kata doğru ilerliyor" diye konuştu. Kule vinç operatörlerinin maaşlarının ise asgari ücretin 4-5 katını bulduğunu anlatan Elmas, "Sektörde işçiler eskiden asgari ücretin 2 katını alırdı ancak şimdi bu oran 4 kata yaklaştı. 3-4 yıllık beyaz yakalı mühendisin maaşı ise çok geride kaldı" ifadelerini kullandı.Personel maaşlarındaki artış konut fiyatlarını da etkiliyor. Sektör oyuncuları işçi maliyetlerindeki artışın konut fiyatlarını yüzde 25-30 artıracağını vurguluyor. Son bir yılda gerçekleşen işçi yevmiyelerindeki artışın kabul edilebilir seviyenin çok üzerinde olduğunu belirten Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Umut Durbakayım, "İşçi yevmiyelerindeki artış oranı, TÜFE rakamlarının 4 kat üzerinde gerçekleşti. Diğer bir ifadeyle son 12 aylık enflasyon, TÜFE'ye göre yüzde 54.32 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, sektördeki işçilik kalemleri ise yüzde 200'ün üzerinde artış gösterdi" dedi. Benzer artış oranın akaryakıt ve inşaat malzemelerinin bir kısmında da yaşandığını belirten Durbakayım, "Malzeme fiyatlarını global piyasalardaki dengelere göre az çok tahmin edebiliyoruz ama işçilikte böyle bir öngörü maalesef olamıyor" diye konuştu.Dıyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği Başkan Yardımcısı Mahmut Biroğlu, birçok ilde inşaat sektöründe günlük 1.500 TL ila 2 bin TL arasında çalışacak eleman bulamadıklarını belirterek, "Depremden sonra inşaatta kalifiye eleman sıkıntısı oluştu. Şu anda bir kalifiye ustaya bin 500 ile 2 bin TL arasında bir ücret ödüyoruz. Buna rağmen eleman yok. Böyle giderse yurtdışından personel getireceğiz" dedi.YENIBIRIŞ Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bedriye Uğur Özmen, inşaat sektöründe hem deprem hem de kentsel dönüşümün etkisiyle ciddi bir personel açığının ortaya çıktığını söyledi. Özmen, "Talep yüksek arz az olunca da sıvacı boyacı olarak adlandırılan mavi yakalının maaşı asgari ücretin üç katına yaklaştı. Kule vinç operatörlerinde şu anda 60 bin TL'yi bulan maaşlar söz konusu"dedi.