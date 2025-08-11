İnşaat maliyet endeksi Haziran’da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,58 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,35 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,35 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,37 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,99 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 23,21 ARTTI, AYLIK YÜZDE 0,97 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,97 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,21 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,76 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,38 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,06 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,16 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 24,82 ARTTI, AYLIK YÜZDE 2,68 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,68 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,82 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,19 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,24 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,31 arttı, işçilik endeksi yüzde 35 arttı.