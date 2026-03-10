İnşaat malzeme ve işçilik maliyeti Ocak’ta yükseldi

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİNDE ÇİFT HANELİ AYLIK ARTIŞ

Bina inşaatı maliyet endeksi Ocak ayında aylık bazda yüzde 10,29, yıllık bazda ise yüzde 25,57 artış kaydetti.

Alt kalemlere bakıldığında bina inşaatında malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,63, işçilik endeksi ise yüzde 22,55 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 23,75, işçilik maliyetleri yüzde 28,49 artış gösterdi.

BİNA DIŞI YAPILARDA MALİYET ARTIŞI SÜRÜYOR

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de yükselişini sürdürdü. Endeks Ocak ayında aylık bazda yüzde 8,48, yıllık bazda ise yüzde 24,78 arttı.

Bu kategoride bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,17, işçilik endeksi yüzde 19,35 artış gösterdi. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 21,96, işçilik maliyetleri ise yüzde 30,08 yükseldi.