İnşaat malzemelerine dijital kimlik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Avrupa Birliği mevzuatlarına uyum kapsamında Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ni güncelliyor. Hazırlanan taslak ile inşaat malzemelerine dijital kimlik düzenlenerek üretimden kullanım aşamasına kadar takipleri yapılacak. Kalitesiz malzeme üretenlere cezai işlem uygulanacak. Taslağa göre, bir ürün için yönetmelikte öngörülen kalite standartlarına ilişkin performans ve uygunluk beyanı düzenleyen yapı malzemesi üreticileri tüm yasal sorumlulukları üstlenecek. Uygunsuz ürünleri piyasaya arz edenler hakkında cezai işlemler uygulanacak. Piyasaya arz edilen ürünlerde risk tespiti yapılırsa imalatçılar masrafları kendileri karşılayarak tüm malzemeleri geri çağırarak piyasadan çekecek. Bakanlık uygunsuz ürün imalatçısı hakkında soruşturma açabilecek. Uygunsuz ürünün ihraç edilmesi halinde ise AB üyesi ülkeleri bilgilendirecek.

DİJİTAL AĞ GEÇİŞİ SİSTEMİ

Bakanlık, beton, çatı malzemeleri, yalıtım malzemeleri, yer döşemeleri, giydirme cephe, yangın söndürme cihazları gibi ürün gruplarının kontrolü için teknik değerlendirme kuruluşları görevlendirebilecek. Bakanlık tarafından Tek Dijital Ağ Geçidi sistemi kurulacak. Yapı malzemeleri için sistem üzerinden dijital ürün pasaportu alınacak ve bu pasaport sayesinde ürünü kimin ürettiği, kime satıldığı, nerede kullanıldığının takibi yapılabilecek. Bakanlık ayrıca bir şikâyet bildirim sistemi de kurarak, uygunsuzluk şikayetlerini inceleyip sonuçlandıracak. Yönetmelik kapsamında yapı işlerinde temel gereksinimleri de belirleyen bakanlık, yapısal bütünlük başlığında malzemelerin kullandığı yapılarda, "Yapının kullanım ömrü süresince dayanıklılığını kaybetmemesi, yapı işinde kısmen veya toptan göçme oluşmaması, deprem, patlama, yangın, çarpışma veya insan kaynaklı hataların sonucunda meydana gelen etkiler karşısında yapı işinin bütünlüğünün korunması" kriterlerini gözetecek. Yapı işlerinin tasarımı, inşası, kullanılması, bakım ve onarımı, sökümü ve yıkımı, yangının ve dumanın yapının bölümleri içerisinde genişlemesi ve yayılmasını sınırlandırabilecek, kullanıcıların korunması ve binayı terk etmesine veya diğer yollarla kurtarılmasına imkan verecek şekilde yapılacak. Yapıların inşasında taşıyıcı sistem elemanlarının bir yangında insanların tahliyesi veya söndürme süresinde korunmaları için yeterli bir zaman boyunca taşıma gücünü kaybetmemesi şartı aranacak. Ayrıca itfaiye ve kurtarma ekiplerinin görevlerini yapabilmelerinin sağlanması, yangının başlamasının, yangın ve dumanın binanın bölümleri içerisinde genişlemesinin ve yayılmasının sınırlandırılması sağlanacak.