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Giriş Tarihi: 16.4.2024 12:39 Son Güncelleme: 16.4.2024 12:39

İnşaat malzemesi ihracatı arttı

Türkiye'nin son 12 aylık inşaat malzemesi ihracatı 29,31 milyar dolar olarak açıklanırken, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artarak 2,36 milyar dolara ulaştı.

AA
İnşaat malzemesi ihracatı arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksinin şubat ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, inşaat malzemesi sanayisinin ihracatı şubatta yıllık bazda yüzde 11,1 artarak 2,36 milyar dolara yükseldi. Söz konusu ayda ihracat miktarı da 3,62 milyon ton oldu. İnşaat malzemesi sanayisinin kilogram başına düşen birim ihracat değeri şubatta 0,65 dolara geriledi.

Şubat itibarıyla son 12 aylık inşaat malzemesi ihracatı ise 29,31 milyar dolar oldu.

İnşaat malzemesi ithalatı da şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3'lük artışla 931 milyon dolara yükselirken, ithalat birim fiyatı 3,33 dolar olarak kayıtlara geçti.

8 ALT ÜRÜN GRUBUNUN TAMAMINDA İHRACAT ARTTI

Rapora göre, endekste yer alan 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak artış gösterdi. İhracat artışı prefabrik yapılarda yüzde 53,1, demir çelik ürünlerinde yüzde 19, yalıtım malzemesinde yüzde 15,9, ağaç ve ahşapta yüzde 15,7, kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 12, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 7,5, elektrik malzemesi ve teçhizatlarında yüzde 5,5, metal bazlı ürünlerde de yüzde 0,7 oldu.

Şubatta 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat birim değeri geriledi.

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İnşaat malzemesi ihracatı arttı
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