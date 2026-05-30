İnşaat sektörü ikinci çeyreğe pozitif başladı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), "Hazır Beton Endeksi" 2026 Nisan Raporu'nu yayımladı. 2026'nın ilk çeyreğindeki dalgalı seyrin ardından, nisan verileri sektörün yıllık bazda zayıf ama bir toparlanma çabası içinde olduğunu ortaya koydu. Buna göre tüm endeksler 2025'in büyük bölümünde dalgalı bir seyir izledikten sonra, yılın son çeyreğinde sınırlı bir toparlanma eğilimi gösterdiğini, ancak 2026 ocak ayında bu toparlanma yerini yeniden zayıflamaya bıraktığını ortaya koydu. Şubattaki toparlanma çabası ve marttaki dalgalı seyrin ardından, nisan itibarıyla tüm endekslerde yukarı yönlü güçlü bir hareketlilik gözlendi. Güven Endeksi
, marttaki sınırlı gerilemenin ardından nisan ayında yeniden yükselişe geçti. Endeks, eşik değerin altında kalmaya devam etse de son ayların en yüksek seviyelerinden birine ulaştı. Bu durum, sektördeki güven algısının toparlanma eğilimini yeniden yakaladığına işaret etti.