Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İnşaat üretimi yıllık bazda arttı
Giriş Tarihi: 13.03.2026 10:24

İnşaat üretimi yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2026 yılı Ocak ayına ilişkin "İnşaat üretim endeksi" verilerini yayımladı.Yayımlanan verilere göre inşaat üretiminde yıllık bazda artış yaşandığını ortaya koyarken, yükselişin sektörün farklı alanlarına yayıldığı görüldü.

İnşaat üretimi yıllık bazda arttı
  • ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu, 2026 yılı Ocak ayına ilişkin "İnşaat üretim endeksi" verilerini yayımladı.

İNŞAAT ÜRETİMİ YILLIK %8,0 ARTTI

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,1 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %8,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %7,1 arttı.

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK %0,9 ARTTI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,1 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %0,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %4,8 arttı.

.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İnşaat üretimi yıllık bazda arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz