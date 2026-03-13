İnşaat üretimi yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2026 yılı Ocak ayına ilişkin "İnşaat üretim endeksi" verilerini yayımladı.

İNŞAAT ÜRETİMİ YILLIK %8,0 ARTTI

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,1 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %8,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %7,1 arttı.