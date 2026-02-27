İnsanlık Türkiye’yi bekliyor

Ankara'da düzenlenen COP31 Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tarihi organizasyonun hazırlık sürecine ve hedeflere ilişkin bilgi verdi. COP31 çerçevesinde 196 ülke liderinin Türkiye'de buluşacağını hatırlatan Kurum, "Türkiye olarak COP31 sürecini üç temel değer üzerine inşa ediyoruz. Diyalog, uzlaşı ve aksiyon. Biz COP31'i uygulamanın hızlandığı, güvenin yeniden tesis edildiği ve somut sonuçların üretildiği bir dönüm noktası olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

SÖZ DEĞİL, EYLEM ZAMANI

Tek sese değil diyaloğa, durağanlığa değil aksiyona dayalı bir iklim zirvesi yapılacağını kaydeden Kurum, "Artık 'Söz değil, eylem zamanı' diyeceğiz. İnsanlık gemisini güvenli limanlara ulaştırmanın sorumluluğu bizi bekliyor. İnsanlık, insanlığı bekliyor; insanlık Türkiye'yi bekliyor. COP31'i; yalnızca bir konferans değil, iklim eyleminde bir dönüm noktası yapmak istiyoruz. COP31, kararların yazıldığı değil; kararların hayata geçtiği bir zirve olsun istiyoruz" dedi.

ÇÖZÜMÜN MERKEZİ

Türkiye'nin bugün her alanda dünyanın yükselen gücü olduğunu kaydeden Kurum, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde diplomaside söz sahibi olmuştur. Sıfır Atık seferberliğiyle dünyaya Sıfır Atık Günü'nü armağan eden bir ülkedir. Türkiye dünyaya yön veren; çözümün, diyaloğun ve uzlaşmanın merkezi haline gelmiştir" diye konuştu. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), bu yıl 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Dev organizasyona Türkiye ilk kez ev sahipliği yapacak.