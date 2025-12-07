İnsansız platform Akrep Mısır’da görücüye çıktı

Türk savunmasanayisi şirketlerindenHAVELSAN'ınMısır'dakiyerel işbirliği kapsamında geliştirileninsansız platformları AKREP veHAMZA-1, EDEX 2025 Mısır SavunmaFuarı'nda ilk kez tanıtıldı. Mısır'dakiyerel iş birliği sonucunda geliştirilendikey kalkış ve iniş yapabilen(VTOL) insansız hava aracı HAMZA-1, fuarda öne çıkan yeniliklerden biriolarak dikkati çekti. AOI standındasergilenen araç, ortak çalışmaylaortaya konulan yeni bir çözüm olarakdeğerlendirildi. AKREP İnsansız KaraAracı ise uzaktan komutalı silah sistemitaşıyabilen 6x6 bir platform olarakgeliştirildi.