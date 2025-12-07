İnsansız platform Akrep Mısır’da görücüye çıktı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Türk savunma sanayisi şirketlerinden HAVELSAN'ın Mısır'daki yerel işbirliği kapsamında geliştirilen insansız platformları AKREP ve HAMZA-1, EDEX 2025 Mısır Savunma Fuarı'nda ilk kez tanıtıldı. Mısır'daki yerel iş birliği sonucunda geliştirilen dikey kalkış ve iniş yapabilen (VTOL) insansız hava aracı HAMZA- 1, fuarda öne çıkan yeniliklerden biri olarak dikkati çekti. AOI standında sergilenen araç, ortak çalışmayla ortaya konulan yeni bir çözüm olarak değerlendirildi. AKREP İnsansız Kara Aracı ise uzaktan komutalı silah sistemi taşıyabilen 6x6 bir platform olarak geliştirildi.
