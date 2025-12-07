İnsansız platform Akrep Mısır’da görücüye çıktı

Türk savunma
sanayisi şirketlerinden
HAVELSAN'ın
Mısır'daki
yerel işbirliği kapsamında geliştirilen
insansız platformları AKREP ve
HAMZA-1, EDEX 2025 Mısır Savunma
Fuarı'nda ilk kez tanıtıldı. Mısır'daki
yerel iş birliği sonucunda geliştirilen
dikey kalkış ve iniş yapabilen
(VTOL) insansız hava aracı HAMZA-
1, fuarda öne çıkan yeniliklerden biri
olarak dikkati çekti. AOI standında
sergilenen araç, ortak çalışmayla
ortaya konulan yeni bir çözüm olarak
değerlendirildi. AKREP İnsansız Kara
Aracı ise uzaktan komutalı silah sistemi
taşıyabilen 6x6 bir platform olarak
geliştirildi.