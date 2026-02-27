İnternetin yeni hali Yandex AI, iftar hazırlığını rahatlatıyor

Türkiye'de kullanıcı alışkanlıklarını merkeze alarak geliştirilen uygulama, özellikle Ramazan ayı gibi belli dönemlerdeki özel ihtiyaçların karşılanması gerektiği zamanlarda daha da önem kazanıyor. Yandex AI uygulaması da Türkiye'deki kullanıcıların Ramazan'a nasıl hazırlandıklarını yansıtacak şekilde, uygulama içinde bu döneme özel yeni özelliklerini kullanıma sunuyor. Namaz vakitlerinden iftar mekanlarına kadar tüm senaryolar tek bir arayüzde keşfediliyor.

Yerel ekipler tarafından hazırlanan uygulamanın, Ramazan ayına özel yapılacakların nasıl kolaylaştırabileceğini denedik. İşte uygulamadan rahatlık getirmesini istediğimiz beş gerçek senaryo:

1) Ramazan Paketi & Yemek Hazırlığı

Uygulamaya "Türk mutfağına uygun bir Ramazan paketi hazırla" dedim. Yandex AI; bulgur, pirinç, kırmızı mercimek, nohut, kuru fasulye, salça, zeytinyağı, yumurta, hurma ve güllaç gibi temel malzemeleri içeren, haftalık iftar planına göre tasarlanmış bir alışveriş listesi çıkardı.

Ardından tarif akışıyla; çorba + ana yemek + salata + tatlı şeklinde dengeli menüler önerdi. Uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan, tek ekran üzerinden malzeme listemi ve tariflerimi aldım.

2) "8 Kişilik Uygun Fiyatlı Ramazan Tatlısı"

İftar sonrası için bütçe dostu bir tatlı istedim. Cevap netti: güllaç, revani ya da irmik helvası.

Kişi sayısını yazınca malzemeleri otomatik ölçeklendirdi. Hatta güncel market fiyatlarına göre yaklaşık maliyet hesabı çıkararak ekonomik tercihi işaretledi. Tatlı seçimime stratejik bir yaklaşım kattı.

3) "Sofraya Taze Bir Dokunuş: Zeytinyağlı Enginar"

İftarda mideyi yormayacak, sağlıklı ve hafif bir alternatif ararken uygulamadan yardım istedim. Yandex AI, görsel desteğiyle birlikte adım adım zeytinyağlı enginar tarifi sundu. Diğer uygulamalara geçiş yapmaya gerek kalmadan, bu geleneksel lezzeti tek bir ekran üzerinden takip ederek hazırlamak, Ramazan sofrasına taze bir dokunuş katmamı sağladı.

4) "En İyi Mekânları Bul ve Sosyalleş"

İftardan sonra dışarı çıkıp arkadaşlarımla buluşmak istediğimde de Yandex AI yardımıma yetişti. Tüm yakındaki mekanları tek ekranda keşfetmenin keyfini yaşadım.

5) "Fotoğraflarınız Hayat Buluyor"

Tabii Yandex AI, üretilen senaryolar kapsamında, fotoğraflarınızı da canlandırıyor. Bunun için uygulamaya yüklediğiniz bir fotoğraf için uygun komutları vermeniz yeterli oluyor. Bir aile fotoğrafımı yükleyip nostaljik bir atmosfer içinde Ramazan kutlaması yaparken canlandırmasını istedim. Çıkan sonuç beni çok duygulandırdı.

Yandex AI, Ramazan'da planlamadan alışverişe, bütçe hesabından günlük rutinlere kadar her şeyi tek ekranda topluyor. Fotoğraf canlandırma özelliği ile içerikleri görselleştiriyor, yakınındaki mekanları görme özelliği sayesinde çevrendekileri keşfetmeni sağlıyor. Türkiye'ye özel tasarlanan bu süper uygulama, 'yeni internet' deneyimini hayatın her alanına taşıyor.

Uygulama App Store ve Google Play'de ücretsiz olarak indirilebiliyor.

