IPARD III Programı 8. başvuru çağrı ilanı yayımlandı! Destek bütçesi 3 milyon avro

TKDK'den yapılan açıklamada, 2021-2027 dönemi IPARD III Programı'nın 8. başvuru çağrı ilanının yayımlanmasına ilişkin bilgi verildi. "Biyoçeşitlilik-toy kuşu popülasyonunun geliştirilmesi sektörü" kapsamındaki başvuruların kabul edileceği çağrının destek bütçesi 3 milyon avro olarak belirlendi

DESTEK BÜTÇESİ 3 MİLYON AVRO

Buna göre, çağrı kapsamında "Tarım-çevre, iklim ve organik tarım" tedbiri kapsamında "Biyoçeşitlilik-toy kuşu popülasyonunun geliştirilmesi sektörü" altındaki başvurular kabul edilecek. İlan kapsamındaki destek bütçesi 3 milyon avro olarak belirlendi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

Program için pilot bölge seçilen Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Şeyhametli, Özyurt, Sinanlı, Uzunbeyli, Yüzükbaşı, İnler, Yağcıoğlu ve Adatoprakpınarı mahallelerinden başvuru alınacak.

Başvurular, 1 Eylül saat 09.00'dan itibaren tedbirin uygulanacağı Polatlı TKDK Ofisi'nde kabul edilmeye başlanacak. Son başvuru tarihi ise 27 Şubat 2026 saat 18.00 olarak belirlendi.