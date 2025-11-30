IPARD programlarıyla 14 yılda 26 bin projeye destek sağlandı

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen yatırım çalışmalarını inceleyen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, birinci ve ikinci IPARD dönemlerinde uygulanan desteklerin kırsal kalkınmada güçlü etki oluşturduğunu ifade etti.

YAKLAŞIK 50 BİN KİŞİLİK YENİ İSTİHDAM HEDEFİ

Antalyalı, vatandaşlara bugüne kadar 2 milyar avroluk hibe ödemesi gerçekleştirdiklerini, ayrıca 700 milyon avro civarında vergi muafiyeti sağladıklarını belirtti.

"Bu yatırımlarla Türkiye genelinde 5 milyar avroluk bir yatırım gerçekleşti." diyen Antalyalı, şunları kaydetti:

"105 bin civarında istihdam sağladık. 26 bin projeyi destekledik. Geçen yıl IPARD 3 Programı'nı uygulamaya aldık. Bu kapsamda yaklaşık 785 milyon avroluk bir bütçemiz var. 2024 ve 2025 yılı içerisinde 10 çağrı ilanına çıktık. Bu çağrılarda yaklaşık 438 milyon avroluk bir çağrı ilanı gerçekleşmiş oldu. 280 milyon avroluk sözleşme imzaladık. Değerlendirmeler sürüyor. En kısa süre içinde bu yatırımlar da hayata geçecek inşallah. Bunlarla ilave olarak yaklaşık 50 bin kişilik bir istihdam sağlamayı hedefliyoruz."

Kurumun 17 sektöre destek sunduğunu dile getiren Antalyalı, IPARD 3 döneminde yerel yönetimler, il özel idareleri, mahalleler ve köylerde yol, su, atık yönetimi ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda da destek verileceğini kaydetti.

Ziraat odalarıyla işbirliği içinde vatandaşların daha kolay proje hazırlayabilmesi için danışmanlık hizmeti sunacaklarını anlatan Antalyalı, destek miktarlarının sektörlerin ihtiyacına göre güncellendiğini, buna uygun kapasite ve bütçe artışlarının yapıldığını dile getirdi.

MANİSA'DA 680 PROJE DESTEKLENDİ

Ahmet Abdullah Antalyalı, Manisa'nın güçlü tarım potansiyeline dikkati çekerek, il genelinde bugüne kadar bitkisel üretim, meyve ve sebze işleme tesisi ile hayvancılık yatırımları başta olmak üzere 680 projenin desteklendiğini anlattı.

Antalyalı, kentte bu kapsamda 3,2 milyar liralık hibe sağlanarak 7,2 milyar liralık yatırımın ve 2 bin kişilik istihdamın oluştuğunu sözlerine ekledi.

IPARD

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın kırsal kalkınma bileşenidir. IPARD, AB'nin ortak tarım politikası, kırsal kalkınma politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.