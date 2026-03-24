İpotekli konut satışlarında 33 ayın zirvesi

Giriş Tarihi: 24.03.2026 12:04

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun konut kredilerine yönelik hayata geçirdiği son düzenlemeler, konut satışlarına yansımaya başladı. Şubat ayında ipotekli konut satışlarının toplam içindeki payı, yaklaşık üç yıl sonra yeniden yüzde 20 eşiğini aştı.

Makroihtiyati adımlar çerçevesinde yapılan değişikliklerle kredi değer oranı güncellenirken, birinci el ve ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. Ayrıca 2010 sonrası inşa edilen ve en az C enerji sınıfına sahip konutlar için daha avantajlı kredi imkânı sağlandı.

ORANLAR KADEMELİ YÜKSELDİ

Düzenlemelerin ardından ipotekli satışların payı ocak ayında yüzde 18,2 seviyesine çıkarken, şubatta yüzde 20,1'e ulaştı. Böylece oran, en son Mayıs 2023'te görülen yüzde 23,3 seviyesine yaklaşmış oldu.

GEÇMİŞTE SERT GERİLEME YAŞANMIŞTI

Yüksek faiz oranları ve krediye erişimdeki kısıtlamalar nedeniyle ipotekli satışların payı son yıllarda düşüş göstermiş, 2024 yılında yüzde 10,7 ile en düşük seviyelerden biri kaydedilmişti. Buna rağmen yükselen kira fiyatları ve alternatif yatırım araçlarının getirisi, toplam konut satışlarını desteklemeye devam etmişti.

