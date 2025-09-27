Irak’tan petrol akışı başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan dün sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışının yeniden başladığını açıkladı. Türkiye, Irak ile olan 52 yıllık Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması'nı güncellerken, dünya petrol rezervlerinin yüzde 9'una sahip olan Irak petrolü ile Türkiye enerji arz ve güvenliğinde kritik bir adım daha atmış oldu. Enerji Bakanı Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023'te BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak- Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan dün sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışının yeniden başladığını duyurdu. Türkiye ile Irak arasında 1973 yılından bu yana yürürlükte olan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona ereceği için 52 yıllık anlaşma günümüz şartlarına göre Irak ile yeniden yapıldı. Bu sayede 2 yılı aşkın süredir kapalı bulunan hattın işlerlik kazanması sağlandı.

IRAKLI YÖNETİMLER ANLAŞTI

Hat Türkiye tarafında 6 Şubat depremleri, Irak tarafında ise Erbil ve Bağdat yönetimleri arasında süren gelir paylaşımı nedenleriyle durmuştu. Irak tarafı 25 Mart 2023'te petrol akışını kesmişti. Ancak, Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında 17 Temmuz 2025'te varılan yeni anlaşma kapsamında IKBY'nin tüm petrol üretimini petrol şirketi SOMO'ya teslim etmesi öngörülürken, iki grup arasında bir orta yol böylece bulunmuştu. IKBY'nin günlük en az 230 bin varil petrolü Bağdat'a teslim etmesi gerekirken, teslim edilecek her bir varil için IKBY'ye 16 dolar avans ödenmesi kararlaştırılmıştı. Bu yeni gelişmeler ışığında Türkiye de enerji konusunda hem Irak merkezi hükümetiyle yeni bir zemin kurmak, hem de IKBY ile doğrudan ilişkilerini yeniden tanımlamak için diplomasi çalışması yürüttü ve petrol akışı yeniden başladı.



IRAK'IN ZARARI 25 MİLYAR DOLAR

GÜNLÜK 1.4 milyon varil kapasiteye sahip hat yeniden aktif hale gelirken, hattın kapalı kaldığı 25 Mart 2023 tarihinden bu yana Irak'ın zararının 25 milyar dolar olduğu hesaplanıyor. Dünya petrol rezervlerinin yüzde 9'una sahip olan Irak için bu hat ekonomilerinin can damarlarından birini oluşturuyor.



HATTIN ÖZELLİKLERİ

IRAK'IN Kerkük ve diğer üretim sahalarında üretilen ham petrolün Ceyhan Deniz Terminali'ne ulaştırılması amacıyla inşa edilen hattın 40 inç çapında, 986 kilometre uzunluğundaki ilk kısmı 1976 yılında işletmeye alınmış ve ilk tanker yüklemesi 25 Mayıs 1977 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Birinci boru hattına paralel olan ve inşaat çalışmaları 1985 yılında başlayan ikinci boru hattı 1987 yılında tamamlanırken, 46 inçlik bu boru hattı ile yıllık taşıma kapasitesi 70,9 milyon tona yükseltildi.

Boru hattının Türkiye kısmı BOTAŞ tarafından işletiliyor.