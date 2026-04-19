İran gazı anlaşması uzatılabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran gazı anlaşmasında olası bir uzatma için görüşme yapılabileceğini ancak şu an için resmi bir müzakere sürecinin başlamadığını belirtti. Türkiye'nin enerji ithalatında stratejik bir paya sahip olan İran doğalgazı için kritik bir takvime girildi. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iki ülke arasındaki doğalgaz akışını sağlayan sözleşmenin sona ermek üzere olduğunu açıkladı.

KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİ

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji portföyünü güçlendirmek ve kaynak çeşitliliğini artırmak adına stratejik adımlar attığını vurguladı. Bakan, Türkiye'nin gaz tedarikini çeşitlendirme stratejisi kapsamında Rusya'dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımı da dahil olmak üzere farklı opsiyonları değerlendirdiğini ifade etti. Bayraktar, İran gazında "Olası bir uzatma üzerinde görüşmeler yapılabilir ancak şu an itibarıyla yürütülen bir müzakere bulunmuyor" dedi. İran ile olan doğalgaz kontratının yenilenme süreci, Orta Doğu'daki Hürmüz Boğazı krizi ve bölgesel istikrarsızlığın tırmandığı bir döneme denk geliyor. Türkiye, LNG kapasitesini artırarak ve farklı tedarikçilerle (Rusya, ABD, Azerbaycan) olan bağlarını güçlendirerek, İran ile masada elini güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye'nin bölgesel bir enerji merkezi olma amacı çerçevesinde, uzun vadeli boru hattı gazı ile spot LNG arasındaki dengeyi koruması kritik önem taşıyor. Kontratın sona erme tarihinin kış ayları öncesine gelmesi, iç piyasa arz güvenliği açısından takvimin hassasiyetini artırıyor.