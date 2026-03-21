Türkiye'nin en iyi haber sitesi
İran gazı yeniden devrede! Irak'tan kademeli tedarik açıklaması geldi
Giriş Tarihi: 21.03.2026 16:18

ABD'nin başlattığı savaşın ardından akışı gesilen İran gazı için Irak'tan dikkat çeken açıklama geldi. Irak Elektrik Bakanlığı, İran gazı tedarikinin kademeli şekilde yeniden başladığını duyurdu.

  • ABONE OL

Irak Elektrik Bakanlığı, İran'dan gaz tedarikinin yeniden başladığını duyurdu. Bakanlık Sözcüsü Ahmed Musa, Irak resmi ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, İran gazının yeniden Irak'a pompalanmaya başladığını ve miktarın yaklaşık 5 milyon metreküp seviyesinde olduğunu belirtti.

Musa, bu miktarın kademeli olarak artırılacağını ve ulusal enerji sistemini güçlendirerek elektrik santrallerinin kapasitesini yükselteceğini söyledi. İran'ın Güney Pars Sahası'na yapılan bombardıman nedeniyle gaz akışının geçici olarak durduğunu ve bunun santraller üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etti.

Bakanlık sözcüsü ayrıca, ülkedeki elektrik durumunun "güven verici" olduğunu belirterek alternatif kaynakların hazır olduğunu ve planlı çalışmaların sürdüğünü aktardı. Elektrik santralleri için hem yakıt hem de yerli gaz temininin sağlandığını kaydeden Musa, yük yönetiminin büyük ölçüde kontrol altında olduğunu ve akışın düzenli şekilde devam ettiğini vurguladı.

Irak Elektrik Bakanlığı, daha önce 18 Mart'ta elektrik üretimi için İran'dan gaz tedarikinin tamamen durduğunu açıklamıştı. Bu gelişmeyle birlikte kesintilerin kademeli olarak azalması bekleniyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz