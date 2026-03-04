İran, Hürmüz Boğazı’nda 10 petrol tankerini vurdu: Uyarılar dikkate alınmadı

Haberde, Hürmüz Boğazı'nın savaş koşulları altında olduğu ve füze veya başıboş insansız hava araçlarından gemilere zarar gelme olasılığının bulunduğu ve bu nedenle gemilerin bu bölgeden geçmemesi gerektiği ifade edildi.

İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.