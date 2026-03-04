Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İran, Hürmüz Boğazı'nda 10 petrol tankerini vurdu: Uyarılar dikkate alınmadı
Giriş Tarihi: 4.03.2026 07:19 Son Güncelleme: 4.03.2026 08:07

İran, Hürmüz Boğazı'nda 10 petrol tankerini vurdu: Uyarılar dikkate alınmadı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda "geçiş yasağı" ilan etmesinin ardından "uyarıları dikkate almadan Boğaz'dan geçmeye çalışan" 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu.

AA Ekonomi
İran, Hürmüz Boğazı’nda 10 petrol tankerini vurdu: Uyarılar dikkate alınmadı
  • ABONE OL

Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberde, Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı yönündeki tekrarlanan uyarılara rağmen, bu uyarıları dikkate almayan 10'dan fazla petrol tankerinin çeşitli mühimmatlarla vurularak kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Haberde, Hürmüz Boğazı'nın savaş koşulları altında olduğu ve füze veya başıboş insansız hava araçlarından gemilere zarar gelme olasılığının bulunduğu ve bu nedenle gemilerin bu bölgeden geçmemesi gerektiği ifade edildi.

İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İran, Hürmüz Boğazı'nda 10 petrol tankerini vurdu: Uyarılar dikkate alınmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz