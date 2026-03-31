İran kararını verdi: Hürmüz Boğazı’ndan geçişler ücretli olacak

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'ndan geçen tasarı, Hürmüz Boğazı'na yönelik kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Tasarının içeriğinde; mali düzenlemeler ve ülkenin ulusal para birimi riyal bazlı geçiş ücretinin uygulanması, ABD ve İsrail'e geçiş yasağı getirilmesi ile İran'a karşı tek taraflı yaptırımlara katılan ülkelere ait gemilere geçiş izni verilmemesi yer alıyor.

Ayrıca hazırlanan tasarıda, İran'ın bölgedeki egemenlik rolünün ve silahlı kuvvetlerinin yetkisinin uygulanması, boğaz ve deniz taşımacılığı güvenliği, çevresel konular ile Umman ile hukuki iş birliği yapılması gibi başlıklar da bulunuyor.

Söz konusu tasarının resmen yasalaşması ve yürürlüğe girmesi için Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi, sonrasında Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden geçmesi ve son olarak Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekiyor.

Öte yandan, komisyon üyelerinden yansıyan detaylara göre, yasanın onaylanması halinde Hürmüz Boğazı'nı kullanan petrol tankerleri ve ticari gemilerden sefer başına yaklaşık 2 milyon dolar tutarında bir geçiş ücreti tahsil edilebileceği öngörülüyor.