İran nükleer tesisleri yeniden mi tesis ediyor? ABD’den 8 ülkede 32 kişiye yeni yaptırım kararı

ABD, İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) üretim kapasitesini engellemeye yönelik yeni bir adım attı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu silahların üretiminde mali, maddi ve teknolojik destek sağladığı gerekçisiyle İran, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çin, Hong Kong, Hindistan, Almanya ve Ukrayna'dan 32 kişi ve kuruluşa yönelik yaptırım kararı alındığı belirtildi.

İRAN'DA ÜKLEER TESİS YENİDEN TESİS EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Açıklamada, söz konusu kişi ve kuruluşların ABD ve müttefiklerinin Orta Doğu'daki faaliyetleri ile Kızıldeniz'deki deniz ticareti için bir risk durumu teşkil ettiği aktarıldı. Ayrıca, İran'ın geçtiğimiz Haziran ayında İsrail ile sürdürdüğü 12 günlük savaşın ardından imha edilen nükleer kapasitelerini yeniden tesis etmeye çalıştığı öne sürülerek ABD Dış Mali Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) roket yakıtı gibi önemli bileşenlerin teminin önüne geçilmesi için harekete geçtiği belirtildi.

Yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşların, ABD'de veya ABD vatandaşlarının mülkiyetinde bulunan tüm mal varlıkları ve üzerindeki haklarının engellendiği ve OFAC'a bildirilmesi gerektiği açıklandı. Ayrıca, doğrudan veya dolaylı şekilde, bireysel olarak veya toplu olarak, yaptırımlardan etkilenen bir veya daha fazla kişi tarafından yüzde 50'si veya daha fazlasına sahip olunan tüm kuruluşların da yaptırımlara tabi tutulduğu aktarıldı. Yaptırımlardan etkilenen kişi ve kuruluşlarla herhangi bir işlem gerçekleştirecek yabancı mali kurumların, ikincil yaptırımların hedefi olabileceğinin kalabileceğinin altı çizildi.

"İRAN DÜNYA ÇAPINDA MALİ SİSTEMLERİ İSTİSMAR EDİYOR"

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Finansal İstihbarat Müsteşarı John K. Hurley, "İran, nükleer ve konvansiyonel silah programları için bileşen üretmek, kara para aklamak ve terörist vekillerini desteklemek için dünya çapında mali sistemleri istismar ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın emri doğrultusunda İran'ın nükleer tehdidine bir son vermek amacıyla tam baskı uyguluyoruz. ABD ayrıca, İran'ın küresel finans sistemine erişiminin engellenmesi için uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler'in (BM) 'snapback' (tetik) mekanizması kapsamındaki yaptırımlarını tam anlamıyla yürürlüğe koymasını bekliyor" dedi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında, Birleşmiş Milletler'in (BM) 27 Eylül 2025 tarihinde İran'ın uluslararası taahhütlerine uymamasının sonucunda aldığı karara da değinildi. Yeni yaptırımların, ABD'nin İran'ın aleyhinde alınan kararlara verdiği destek kapsamındaki ikinci tur nükleer silahsızlanma yaptırımlarını temsil ettiği kaydedildi.

BM'de alınan karar kapsamında uygulanacak yaptırımlar arasında, çok sayıda İranlı şahsa seyahat yasağı, birden fazla İranlı şahıs ve kuruluşun mal varlıklarının dondurulması ve İran'ın nükleer programında kullanılabilecek her türlü malzemenin tedarikinin yasaklanması yer almıştı.